Правительство Израиля решило отменить Парад Победы

С 2017 года 9 мая считается в Израиле государственным праздником Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщение об отмене в Израиле праздничного шествия на День Победы 9 мая вызвало огромный резонанс. Впервые об этом сообщило… посольство Украины в Израиле. Естественно, что украинская дипмиссия в своем сообщении об отмене торжеств в Израиле увязала этот факт с проводимой Россией спецоперацией по денацификации и демилитаризации Украины.

Израильские СМИ обратились за разъяснениями в Министерство алии и интеграции и получили довольно странный ответ.

«Ежегодно Министерство алии и интеграции в сотрудничестве с Союзом ветеранов Второй мировой войны проводит представительную церемонию, чтобы почтить вклад еврейских воинов, героев войны, сражавшихся против нацистского режима. В нынешнем году по просьбе Союза ветеранов церемония пройдет на горе Герцля в Иерусалиме, и, в отличие от предыдущих лет, традиционное шествие не состоится, учитывая преклонный возраст участников мероприятия», – сообщили в ведомстве, возглавляемым репатрианткой из Эфиопии Пниной Тамано-Шата.

Вместе с тем, власти заверили граждан, что считают дату важной и не отказываются от выражения «уважения и признательности» героям войны.

С 2017 года 9 мая считается в Израиле государственным праздником, и вплоть до самой пандемии в крупных городах страны в этот день проводились торжественные мероприятия, шествия, встречи с ветеранами, выступления политических и общественных деятелей.

В то же время, как среди граждан Израиля, так и за пределами страны находились люди, которые всеми силами противились празднованию Дня Победы. Теперь, похоже, с помощью Украины их усилия увенчались успехом.

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