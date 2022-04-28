В Молдавии не нашли альтернативы российскому газу

Майя Санду заявила, что страна не имеет альтернатив поставкам голубого топлива из России Фото: EAST NEWS

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не имеет альтернатив поставкам голубого топлива из России – любые попытки сменить поставщика обойдутся слишком дорого. Лидер молдавского народа назвала ситуацию «сложной».

«Мы не можем отказаться от [российского] газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации», – заявила президент в эфире молдавского телеканала Jurnal TV.

Глава республики отметила, что действующие на рынке предложения являются слишком дорогими для Молдавии, поэтому единственным правильным выходом из ситуации является продление контрактов с «Газпромом».

Несмотря на заявления молдавского вице-премьера Андрея Спыну о невозможности расплатиться за российский газ, Молдавия нашла средства и полностью погасила существовавшие долги. Известно, что на 20 апреля задолженностей по текущим поставкам газа перед «Газпромом» у компании «Молдовагаз» не было.

Ранее руководитель молдавского газового оператора Вадим Чебан заявлял, что не видит проблем в продлении контракта с «Газпромом», поскольку Молдавия и ранее рассчитывалась за полученный газ в рублях.

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