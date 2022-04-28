Еврокомиссия предложила изменить процедуру получения шенгенской визы

Половина из тех, кто приезжает в ЕС по шенгенской визе, считают процесс получения визы обременительным Фото: EAST NEWS

Еврокомиссия рассматривает вариант перехода к оформлению цифровых виз на единой для всех стран Шенгенской зоны платформе. О начале рассмотрения проекта сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Предполагается, что подать заявку и оплатить визовый сбор можно будет онлайн.

«Половина из тех, кто приезжает в ЕС по шенгенской визе, считают процесс получения визы обременительным, а треть вынуждена далеко ехать, чтобы подать документы на визу. Пришло время, чтобы ЕС создал быструю, безопасную онлайн-платформу для подачи на визу для граждан третьих стран, нуждающихся в краткосрочных визах для поездки в ЕС», – заявила еврокомиссар Ильва Йоханссон.

По задумке инициаторов проекта, платформа будет автоматически определять, какое из государств Шенгенской зоны будет ответственно за обработку конкретной заявки. Всю необходимую информацию получить можно будет с помощью интернет-ресурса. Также отпадет необходимость в наклейке в загранпаспорт – при одобрении заявки турист получит цифровой код, который и будет предъявлен на границе.

Предполагается, что личное присутствие заявителя в консульстве понадобится лишь в отдельных случаях, например, при необходимости сдать или обновить биометрические данные. Основная же масса заявлений будет приниматься и рассматриваться удаленно.

Планируется, что переход на цифровую платформу начнется в 2024 году, а запуск состоится в 2026 году. Следующие пять лет будут переходными, а затем все государства Шенгенской зоны должны будут подключиться к системе.

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