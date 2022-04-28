США решили направить арестованные российские активы на помощь Украине

Байдену не придется изыскивать бюджетные средства для накачки украинской армии оружием Фото: REUTERS

Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон, разрешающий правительству страны использовать арестованные в рамках санкций российские активы.

Американцы не собираются оперировать ими в качестве оборотных средств для собственных нужд, а намереваются использовать их для поддержки Украины.

Американские парламентарии решили примерить на себя судейские мантии и одобрили конфискацию активов, «если они получены при поддержке российского руководства или незаконных действий». Направлять их будут «на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам этой страны».

Вряд ли денежные средства, на которые американцы наложили лапу, потекут рекой в Незалежную: американцы направят их отечественным производителям, а в Украину – товары made in USA или производства государств-союзников. Таким образом, по сути дела, украденные у России деньги поддержат и американскую экономику, и Украину. Также Байдену не придется изыскивать бюджетные средства для накачки украинской армии оружием.

Теперь документ должен пройти еще несколько слушаний в другой палате Конгресса, а затем лечь на подпись президенту Байдену.

Министерство юстиции США, без заключения которого глава государства вряд ли подпишет этот закон, уже озвучило, что готово его поддержать.

Если этот закон вступит в силу в Америке, то стоит предполагать, что аналогичный механизм законодательно закрепят и другие западные страны, которые уже ввели антироссийские санкции и в юрисдикции которых заморожены российские активы, включая имущество, принадлежащее крупным бизнесменам.

Известно, что Запад арестовал порядка $300 миллиардов резервов Центробанка России.

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