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В мире28 апреля 2022 5:23

США решили направить арестованные российские активы на помощь Украине

Соответствующий закон принят американским Конгрессом
Людмила ПЛОТНИКОВА
Байдену не придется изыскивать бюджетные средства для накачки украинской армии оружием

Байдену не придется изыскивать бюджетные средства для накачки украинской армии оружием

Фото: REUTERS

Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон, разрешающий правительству страны использовать арестованные в рамках санкций российские активы.

Американцы не собираются оперировать ими в качестве оборотных средств для собственных нужд, а намереваются использовать их для поддержки Украины.

Американские парламентарии решили примерить на себя судейские мантии и одобрили конфискацию активов, «если они получены при поддержке российского руководства или незаконных действий». Направлять их будут «на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам этой страны».

Вряд ли денежные средства, на которые американцы наложили лапу, потекут рекой в Незалежную: американцы направят их отечественным производителям, а в Украину – товары made in USA или производства государств-союзников. Таким образом, по сути дела, украденные у России деньги поддержат и американскую экономику, и Украину. Также Байдену не придется изыскивать бюджетные средства для накачки украинской армии оружием.

Теперь документ должен пройти еще несколько слушаний в другой палате Конгресса, а затем лечь на подпись президенту Байдену.

Министерство юстиции США, без заключения которого глава государства вряд ли подпишет этот закон, уже озвучило, что готово его поддержать.

Если этот закон вступит в силу в Америке, то стоит предполагать, что аналогичный механизм законодательно закрепят и другие западные страны, которые уже ввели антироссийские санкции и в юрисдикции которых заморожены российские активы, включая имущество, принадлежащее крупным бизнесменам.

Известно, что Запад арестовал порядка $300 миллиардов резервов Центробанка России.

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