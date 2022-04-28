В Москве начались съемки телешоу Максима Галкина с новым ведущим

Максим Галкин иногда приглашал в студию «Сегодня вечером» жену

Программа «Сегодня вечером» - развлекательное шоу субботнего вечера на Первом канале. Первым ведущим телешоу был Андрей Малахов, потом передачу вел Максим Галкин в паре с Юлией Меньшовой. Однако последние пару лет Галкин чаще вел без Меньшовой. В студии ведущий вместе со звездными гостями обсуждали различные темы, развлекая зрителя. После бегства Максима Галкина с семьей в Израиль на ПМЖ, популярную передачу продолжат снимать с новыми ведущими. С конца февраля места многих развлекательных шоу в эфире заняли информационные и аналитические передачи на актуальные темы. Но постепенно часть передач возвращается в эфир.

Вот такие сообщения — приглашения получает массовка — съемки 28 апреля в 19 часов. Зрители уже укомплектованы

Как известно, для многих телешоу в зрительном зале во время съемок необходима массовка – зрители, которые аплодируют, эмоциональное реагируют на происходящее в студии. В среду опытные зрители (у каждого телебригадира есть костяк проверенной массовки) получили сообщения о съемках «Сегодня вечером» в 19 часов в четверг 28 апреля. Для подстраховки подобное объявление появилось и на других ресурсах по подбору массовки.

Кого ищут и кого собирают – сообщаем первые подробности. 28 апреля в четверг в 19 часов встреча массовки по адресу улица Калибровская 31, с 2 (у шлагбаума). Съемка до 23.30. Возраст от 18 до 55 лет. Форма одежды – однотонная, яркая, праздничная, наличие сменной обуви, плечи и колени должны быть закрыты. Обещают снимать праздничную телепередачу «Сегодня вечером».

Звезда ТВ, ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов — один из возможных кандидатов на замену Галкина

Кто же ведущий? Пока это держится в тайне – для того, чтобы телевизионное начальство сделало окончательный выбор обычно снимают несколько передач с разными звездами в роли ведущих. Этот формат подобные поиски легко допускает, особенно перед летними телеканикулами. В кулуарах на эту роль сватают главного кандидата Дмитрия Борисова (ведущий «Пусть говорят») – в свое время Андрей Малахов успешно совмещал эти должности. Говорят и о Дмитрии Диброве в этой роли и даже о том, чтобы сделать пары меняющихся ведущих: звезды и телеведущие могут сменять друга и работать в творческом тандеме. Скорее всего, в эфире появятся много звезд. Скоро увидим результат – в субботу вечером на Первом.

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