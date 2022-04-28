Юлия Чичерина разбила ложную тишину «Азовстали»: «Люди ждут наших побед и подтверждений, что мы не уйдем»

Сцену организовали в огромном заводском ангаре Фото: Дмитрий СТЕШИН

Лживая тишина

Единственное, чем нас можно удивить – тишиной на «Азовстали». Не прилетает и не вылетает, птицы ожили в пробивающейся промзоновской зеленке, а тюльпаны, наоборот, уже отцветают, выворачивая листья на изнанку.

Уже третий день, с засевшими в подземельях нацистами ведутся переговоры. «Азовцы» врут и выкручиваются. В понедельник они запросили тишины. Ровно в 15.00 тишина настала. Стали согласовывать заводскую проходную для сдачи. Центральная сначала устроила, потом нет. Не понравились сроки сдачи, решили перенести на вторник, а лучше, «зайдите в среду». Территорию «Азовстали» контролировали наши беспилотники и один из операторов заметил, как нацисты пытаются перетащить из цеха в цех поломанный или подбитый танк. К переговорам тут же подключилось звено стратегических бомбардировщиков ТУ, а люди «доброй воли», наоборот, отключились. Такая же клоунада повторилась во вторник, закончилось ожидаемо: было слышно, как над базой «Востока», невидимые из-за чудовищной высоты, прошли бомбардировщики, а потом землю качнуло несколько раз.

Певица дала концерт для бойцов в огромном заводском ангаре со следами прилетов Фото: Дмитрий СТЕШИН

К среде, нацисты «дозрели» до осмысления, им дали возможность все обдумать еще раз и концерт Юлии Чичериной решили все-таки устроить прямо на передовой, в гигантском заводском ангаре. Еще несколько дней назад, певицу просто бы никто не услышал из-за канонады.

Я везу на этот концерт принаряженных в чистое камуфляжное «востоковцев», мы опаздываем, потому что начмед батальона Ольга несколько задержалась со сборами, свято выдерживая все базовые женские принципы даже на войне. Начмед разговаривает с политруком Славой, говорят о людях, которых мы освободили несколько дней назад. Это горький разговор, с обязательной, стандартной формулировкой – «все эти годы ИМ было нормально». Ольга рассказывает:

- Вывозила из Мариуполя в Донецк бабушку. А она мне: «вы мне дом разрушили, а я что-то не вижу, чтобы вас бомбили сильно! Где ваши развалины?» Я ей объяснила, что везу ее в безопасный район, где редко обстреливают...

В зеркальце вижу, что Слава изменяется в лице. Я немного знаком с его биографией, она проста: воевал, был тяжело ранен, вернулся в строй. Он имеет право на такие суждения:

- Хуже нацистов, только обыватели. Да, хуже! Они виноваты в этом, виноваты в том, что молчали, приспосабливались, думали «и так проживем» …

Ольга вдруг приводит неожиданный пример:

- Видела фотографии, какого-то детского казачьего подразделение из Запорожья. Им выдали нагайки, травматические пистолеты. Пацану пистолет! Да он даже мечтать о таком не мог! Ну они и ходили, порядок наводили, в майках с какими-то рунами. Родня говорила, они даже милицию посылали свободно. А мне интересно, родители-то что думали, когда детей в эту дружину отправляли?

Тут уже я не выдерживаю:

- Родители думали о будущем своих деток и совсем не думали, что оно может быстро измениться, с минуса на плюс. Представляю, как они сейчас ерзают!

Собрались все, кто мог, с ближайших позиций Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Махать боялись, но улыбались»

Сцену организовали в огромном заводском ангаре со следами прилетов – несколько недель назад в нем погиб авианаводчик, тогда у нацистов с «Азовстали» еще были минометные мины и снаряды. Сейчас здесь относительно безопасно. Зрительный зал вышел стильный, амфитеатр построили из ящиков от снарядов. Собрались все, кто мог, с ближайших позиций. До самого «замка Саурона», как в народе теперь зовут «Азовсталь», тут пара километров, не больше. Юля Чичерина удивила тем, что кроме известного «донбасского цикла» исполнила и несколько старых, еще довоенных хитов и «Русское поле», ставшее уже классикой. Я знал, что за последние недели, певица объездила все освобожденное побережье Азовского моря, до самого Крыма. Поэтому спросил: как люди там встречают наших? Все ли понимают? Чего ждут?

- С Мариуполем история понятная. Жители Мариуполя поняли, что восемь лет происходило с остальным Донбассом. Не хочу быть циничной, но они испытали то же горе. Люди после таких бед становятся другими.

Сейчас здесь относительно безопасно Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Какими?

- Более отзывчивыми и человечными. А на тех территориях просто стало чуть хуже жить – включили комендантский час, стало хуже с бытом, товарами, продуктами, но горя там не хапнули. Есть люди, которые говорят: «мы ждали Россию», но большинство в режиме ожидания.

- Что ждут?

- Наших побед и каких-то подтверждений, что мы не уйдем и их не бросим на растерзание укропам. Взрослые люди расколдовываются быстрее. В Мелитополе я зажигала Вечный огонь и там какую-то укропскую рекламу заменили на портреты их ветеранов. А Мелитополь в СССР был на третьем месте по числу Героев Советского Союза. И когда твои деды смотрят на тебя, что-то должно на сакральном уровне изменится.

- С людьми общалась? Что говорят?

- Агрессии нет. Мне рассказывали, когда в Мелитополь заходила наша колонна, местные специально подходили к нашим военным и говорили: «мы вам боялись махать, но мы вам улыбались!».

- С безопасностью там есть проблемы? Помню, много обещали нам появление новых бандеровцев-партизан?

- В Бердянске я в субботу оказалась, очень много людей на улицах, с детьми и колясками, а это главный признак, что все спокойно. С нашими журналистами иногда отказывались говорить, но без агрессии.

Юля Чичерина удивила тем, что кроме известного «донбасского цикла» исполнила и несколько старых, еще довоенных хитов Фото: Дмитрий СТЕШИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Минувший день, все ждали выхода с «Азовстали» хотя бы мирных заложников. Россия опять объявила «режим тишины», но вместо мира, «азовцы» устроили возню, стрельбу и перемещение по окраине комбината. Пресекли огнем из нескольких БТРов и пулеметов, загнали под землю. Ночью на «Азовстали» опять что-то происходило – отработала наша авиация. По данным разведки, выходить они пока не собираются. Вода у них есть, но вот продуктов осталось только на 10 дней.

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