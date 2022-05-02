"Кто-то свечку держал?": Оскар Кучера - об ориентации Максима Галкина, отъезде Чулпан Хаматовой и уходе из "Звезды сошлись"

Оскар Кучера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя два года после ухода из ток-шоу "Звезды сошлись" Оскар Кучера появляется на экранах только в роли актера: амплуа ведущего программы о знаменитостях для него теперь в прошлом. Зато проектов в кино стало больше, и благодаря одному из них Кучеру теперь не узнать: он стал совершенно лыс. О новой жизни без волос, запрещенного в России Инстаграма и мыльных пузырей шоу-бизнеса артист рассказал в интервью KP.RU.

"СЧАСТЛИВ, ЧТО СБЕЖАЛ ОТ ЧЕРНУХИ"

- Оскар, а вы оказывается, брутал! Всего-то надо было побриться и закатать рукава футболки...

- О как, забавно! Я уже второй месяц так хожу. Поначалу было дико непривычно, даже как-то неловко. Я все время носил то кепку, то шапку. А сейчас привык и даже уже голову брею сам. Мы тут на днях на днях мы зашли с женой в кафе, и ко мне подошла девушка: "Вам так хорошо, вам так идет!". Ну и жена в какой-то момент подтвердила, поэтому я окончательно успокоился. А то поначалу, когда сказал, что придется налысо побриться, супруга прикалывалась: "Чего ты из себя Брюса Уиллиса изображаешь?".

Ради проекта "Сны" актеру пришлось побриться наголо. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Что за роль, для которой пожертвовали шевелюрой?

- Мы снимаем мистический сериал "Сны" для онлайн-кинотеатра. Я играю агента ФСБ, который верит в науку и в то, что какие-то вещи науке еще неизвестны. Знаете, в жизни бывает, случаются моменты необъяснимые, например: только подумаю, что надо позвонить жене - и в тот же момент Юля звонит сама. Мы называем это астральное карате.

- Чем заняты, помимо «Снов»?

- В целом, проектов много, не жалуюсь. Один из последних - под рабочим названием "Секс 21", где я играю тренера женской сборной по фехтованию. И вот у него закручивается всяко-разно со спортсменками... Название вполне оправдано: сплошь эротические сцены! А буквально месяц назад я закончил сниматься в фильме "Дядя из Чикаго" - это полный метр к Новому году. Отличная команда: встретились на площадке с Пашей Прилучным, с Гариком Сукачевым.

- А что с ТВ? Скоро будет два года, как вы ушли из шоу "Звезды сошлись" - не скучаете?

- По "Звезды сошлись"? Ни на одну секунду вообще! Я бы даже не вспомнил, если бы вы не сказали. Единственная, по кому я мог бы скучать, это Лера Кудрявцева, но мы и так с ней общаемся. А по программе - да ни в жизни. Особенно, в нынешнее время и в нынешней ситуации. Как представляю, что бы меня просили говорить... Я ненавижу чернуху, от которой сбежал, и сейчас несказанно этому рад. А с ТВ дружба не кончается, на канале «Звезда» я продолжаю вести проект «Новая Звезда», который уже шестой год люблю всем сердцем.

Оскар Кучера с женой Юлией занимаются "астральным карате". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"КАК МОЖНО НАЗВАТЬ ПУГАЧЕВУ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ?"

- Из соцсети с картинками, которую нельзя называть, вы, как и многие, ушли в Телеграм, активно ведете канал. Как вам на новой площадке?

- Я вам честно скажу: я терпеть не мог вести Инстаграм (соцсеть, запрещенная в России. - Ред.)! Это был инструмент зарабатывания денег. И сейчас я вообще его забросил. А в Телеграме мне нравится. Мой канал называется просто «Кучера», там у меня появляются новости, которые мне самому было бы интересно узнать: политика, социалка, влияние Запада на нас, все ковидные истории. В общем, фильтрую актуальное для людей, которые не в состоянии уследить за всем. И это вопрос не заработка, а гражданской позиции. Я имею рупор и не могу оставаться в стороне.

- А должны ли артисты высказываться, если они не эксперты? Вот недавний кейс с Максимом Галкиным: в эфире телеканала "Россия 1" заявили, что он ничего не понимает в геополитике, спецоперации да и вообще патриотизме. А еще назвали "геем, который женился на пожилой женщине ради собственной выгоды".

- Как по мне, этот "кейс" - про отсутствие культуры. Разве на телеканалах не обязаны быть политкорректными даже к своим врагам? Иначе все это превращается в базар. Я не согласен с этой риторикой. Ну как можно Аллу Борисовну назвать пожилой женщиной? Да, конечно, она пожила, но тут важен контекст. А Галкин с чего вдруг стал геем - что, кто-то свечку держал? Для меня это странно, мне это чуждо, я не могу этого понять. И я счастлив, что не принимаю участия в подобных передачах.

Более того, когда я работал на программе "Звезды сошлись", я никогда в жизни не позволял себе подобной риторики, особенно за глаза.

- Но в вашем Телеграме на днях появилась ремарка в адрес Насти Ивлеевой - "нет мозгов и уже не будет", после того как она написала, что шесть лет развивала соцсети и теперь все пошло прахом. С чего вдруг?

- Это было сказано не в таком контексте. Вы посмотрите, что именно она написала и какими словами. Матерщина жуткая. Ее ведь дети читают, у нее большое количество фанатов и наверняка, не только накрученных. Кстати, Телеграм очень хорошо показал, кто и сколько накручивал. Вы посмотрите на всех этих Бузовых и компанию. Где они все? Где их миллионы? Я смеюсь, когда вижу 20 тысяч подписчиков и по 70 просмотров на пост. Кого люди хотят обмануть?

НА УКРАИНЕ ПРИШЛОСЬ РАЗГОВАРИВАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ

- Вы слышали, что Чулпан Хаматову предлагают лишить звания Народной артистки?

- Этого я не слышал, но слышал, что кто-то решил ее перефразировать и сказал, якобы она сама хочет от него отказаться. Хоты я смотрел ее интервью, и Чулпан не говорила подобного, а просто ответила на вопрос ведущей о том, как она отреагирует, если ее лишат звания. Но у нас же чертей, готовых рубить с плеча, много, вот и решили поскакать.

- Но по словам Чулпан, он получила звание чуть ли не против своей воли. Хотя, говорят, для этого целый год надо обивать пороги и собирать справки.

- Я в интервью не слышал от нее этого. Ну и не думаю, что Чулпан сама занималась получением звания. Это заботы театра или ее помощников. А кроме того, Чулпан для России сделала много чего хорошего. Ее фонд «Подари жизнь» помог огромному количеству людей. Ну зачем теперь рубить на корню? Нам всем надо быть сильнее, сейчас особенно. Все эти санкции – очень серьезно.

- Как вы относитесь к знаменитостям, которые покинули страну? И к высказыванию Макаревича, что Россия - это и есть уехавшие звезды?

- Я очень уважаю Макаревича, люблю его творчество, хотя мы смотрим на жизнь не всегда одинаково. И на мой взгляд, конечно, никакая Россия ни от кого не уехала. Как показывает история, мы все это проходили много раз. Я не стану умалять достоинства Земфиры или Пугачевой с Галкиным - это талантливейшие люди. Я понимаю, почему они уехали. И это их личное дело.

Я считаю, человек имеет право уехать, но не имеет права гадить на страну. Как некто Волобуев из "Газпромбанка", который 30 лет жил в России, работал топ-менеджером с огромнейшей зарплатой, а сейчас отбыл на Украину и вступил в тероборону. Он говорит, что русские и украинцы никогда не были родными народами. Я не уважаю ни таких людей, ни тех, кто гавкает на уехавших.

Я наполовину украинец: мой папа из Киева, мама из Москвы. У меня огромное количество друзей на Украине, за которых я дико переживаю. Но когда незнакомые люди начинают поливать меня грязью и кричать, а что я сделал... А что в принципе может сделать человек? Уехать из страны и этим помочь Украине? Или сесть в тюрьму, наплевав на своих детей? Все эти гавкающие чучела, которые пишут мне в соцсетях, чего они добиваются, что они предлагают? У меня даже есть друзья из Киева, которые сейчас от меня отвернулись. Видимо, они считают, что я виноват в происходящем.

В 2020-2021 годах я жил в Киеве, снимался там в четырех проектах. И я ходил по улицам в бейсболке, потому что не хотел, чтобы меня узнавали. Однажды, на улице ко мне подошел молодой парень: "Что ты здесь делаешь, ты же из России, кто тебя пустил вообще?". Да и вообще за последние 8 лет там многое поменялось не в лучшую сторону. Например, продавцы в магазине между собой общаются на русском, а когда я к ним подхожу, резко переходят на украинский. Потому что боятся штрафов: работники торговли не имеют права в Киеве общаться на русском. Иногда я даже официантам в ресторанах предлагал говорить на английском языке, потому что я не знаю украинского. И мы, зная русский, разговаривали на Украине на английском! Это глупо.

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ - ЭТО ДОРОГО

- Вы накопили "подушку безопасности"?

- Ну, немножко есть. Но у меня пятеро детей, вы же понимаете, мне есть, о чем и о ком думать. Поэтому, конечно, меня это все пугает. Хочу ли я уехать из страны? Нет. И надеюсь на лучшее. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда ничего не можем сами. Даже гвозди не производим. И я считаю, что надо наказывать тех людей, которые до этого довели, а не Чулпан Хаматову или Максима Галкина.

Оскар Кучера - отец пятерых детей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Пятеро детей – это дорого?

- Это дорого. Основное – учеба. Репетиторы, поступление. У меня второй сын сейчас поступает в ВШЭ. И несмотря на то, что он отличник практически и сдал экзамены на высокие баллы, все равно придется платить. На этом факультете – управления бизнесом – нет бюджетного отделения. А мой старший сын в этом году поступает в театральный институт, я им тоже очень горжусь: в Щепкинском училище он прошел сразу во второй тур с прослушивания, во ВГИКе – сразу в третий. С детьми мне – тьфу-тьфу-тьфу – повезло.