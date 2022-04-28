Военкор «КП» Стешин нашел зловещие контейнеры для биоматериалов в подземельях Мариуполя

Контейнеры для особо-опасных биоматериалов – жидкостей, крови, тканей. Зачем они здесь, на войне? Никто не знает и ответить некому Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жуткое место выбрали для своего госпиталя украинские «захiсники» завода имени Ильича – технологический тоннель на входе под доменный цех. Судя по табличкам, во время работы завода, находиться тут было категорически запрещено. Но, завод давно обесточен и стоит. В стометровой бетонной кишке поставили грубо-сколоченные двухэтажные нары. Мусор выбрасывали там, где жили. Для отопление пользовали огромную печь с названием «Козак».

В печь, на добрую память, украинцы закинули полведра патронов, а уходя, поставили мины-растяжки. Везде разбросана военная форма, исподнее и заводские спецовки. Лекарства, капельницы и прочее медицинское добро навалено вдоль сырых стен. Одного физраствора наши уже вывезли отсюда грузовик.

Завод давно обесточен и стоит Фото: Дмитрий СТЕШИН

Подборка «медицины» поражает. Это либо советские препараты, извлеченные с каких-то замшелых складов, либо новенькие подарки из США и ЕС. Из украинского - только зеленка и спирт. Впрочем, спирт давно выпит. В алкогольном безумии тут расписывали стены: «Слава Украине!» и «Хочешь мира – готовься к войне! Украина по над усе! Слава нации!».

Помогаем начмеду батальона "Восток" Ольге вытащить раскисшую коробку с какими-то препаратами. Говорит:

- Здесь много чего с хорошими сроками хранения, готовились воевать долго...

Подборка «медицины» поражает Фото: Дмитрий СТЕШИН

Начмед перебирает фольгированные вакуумные упаковки:

- Это покрытие для хирургического стола, это чтобы отогреть переохлажденного, химические грелки... Это устройство чтоб восстановить дыхание… Сколько стоит? Не знаю, у нас такое не продается. Но, вообще, такой пакет может стоить жизни.

На заводе "Ильича" Фото: Дмитрий СТЕШИН

Шевелю ногой кучу медицинского хлама и нахожу россыпь красных контейнеров со знаком биологического заражения. Сделаны в США. В желтые контейнеры собирают шприцы, иглы, скальпели, их часто можно встретить в тату-салонах, например. Но эти – красные! Значит, для особо-опасных биоматериалов – жидкостей, крови, тканей. Зачем они здесь, на войне? Никто не знает и ответить некому. Те, кто могли что-то рассказать, в черных мешках за горой кокса.

Военкор «КП» Стешин нашел зловещие контейнеры для биоматериалов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Выходим на поверхность с другой стороны штольни. Тишина давит. «Востоковец» Влад без остановки вертит головой – пытается контролировать обстановку, но в хаосе труб и ржавых конструкций это сделать просто невозможно. Вокруг постоянно что-то звякает, бренчит – ветер играет сорванным металлом. Или не ветер? Ольга вдруг говорит нам:

- Мне здесь не нравится.

Мы как-то пропускаем эту фразу между ушей, нам тут тоже не очень. Ольга повторяет еще раз, с нажимом: «мне не нравится здесь» и мы понимаем, что барышня, прошедшая всю эту войну с 2014 года, включая Донецкий аэропорт, просто так беспокоиться не будет. И мы прислушиваемся к женскому чутью.

Вокруг постоянно что-то звякает, бренчит – ветер играет сорванным металлом Фото: Дмитрий СТЕШИН

Грузим в машину собранные трофеи и тут к нам неожиданно подходит молодой офицер, как и мы, весь перепачканный коксовой пылью. Говорит, что его команда уже третий день собирают по заводу автотехнику, вот, «сейчас украинский КРАЗ перевернутый пытаемся на колеса поставить». Спрашиваем, остались ли на заводе какие-то группы противника? Парень пожимает плечами:

- Мы не видели, но нашли их лежку. Там человек 20 ныкалось. И на стене дни отмечали – 62 дня там просидели, то есть, до прошлой недели сидели. А в конце написали: «Попробуем свалить, помоги нам Бог».

Тишина давит Фото: Дмитрий СТЕШИН

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