Олег Царев: Киев не увидел проукраинских настроений в Херсоне — и начал бомбить

«КП» обратилась за комментариями к бывшему депутату Верховной Рады и кандидату в президенты Украины, первому спикеру парламента Новороссии Олегу Цареву Фото: Иван МАКЕЕВ

Как заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью РИА Новостям, восстановление контроля Киева над данными территориями невозможно. И с 1 мая на всей территории региона начинается переход на рубли — он растянется на три месяца. С разницей в несколько часов с этим заявлением Херсон подвергся обстрелу ракетами с украинской стороны.

«КП» обратилась за комментариями к бывшему депутату Верховной Рады и кандидату в президенты Украины, первому спикеру парламента Новороссии Олегу Цареву.

- Олег Анатольевич, в Херсоне новое руководство заявляет, что исключает возвращение области на Украину — это одно из самых важных событий последнего времени, знак того, что Россия оттуда не уйдет?

- Представители военно-гражданской администрации делают правильные заявления. И Кирилл Стремоусов, и Владимир Сальдо, новый губернатор — кстати, мой старый коллега по украинскому парламенту. Да, это должностные лица, назначенные свыше. Тут вертикаль российская властная заработала — она и должна была заработать. И это не просто «непонято кто непонятно что сказал». Это люди, стоящие в военной и властной вертикали.

- Заявлено, что с 1 мая Херсонская область переходит на рубли — это нужно больше для социальных выплат или, скорее, для успешной торговли с соседним Крымом?

- Вообще-то заявлено о переходном периоде в три месяца. Это значит, что с заменой мэра Херсона и губернатора Херсонской области Киев перестает платить зарплату всем бюджетникам на данной территории. Переходить на рубли просто придется. С 1 мая будет сформирован новый бюджет. И не только в Херсонской, но и в Запорожской областях. После формирования бюджета в следующий месяц Российская Федерация поможет этим территориям. Чтобы врачи, учителя, госслужащие вышли на работу. А переходный период нужен для того, чтобы те наличные средства, которые есть у населения в гривнах, люди могли потратить на насущные нужды.

- Для живущих в Херсоне крымское направление становится жизненно важным — нужно торговать с полуостровом, чтобы жизнь не остановилась?

- Крым для Херсона очень важен. И важна граница, и пункты перехода, которые работают с максимальной нагрузкой. Это сейчас для Херсона дорога жизни. Очень много сделано, но до сих пор существуют проблемы по пропускной способности.

- Херсон крайне важен и в плане водоснабжения Крыма?

- Он важен не только поэтому, но и из-за Северо-Крымского канала тоже. Но, вообще-то, эти земли были исконно-русскими территориями с давних времен.

- Ночью по Херсону били градами и Точкой У — совпадение? В людях пытаются посеять страх — русские уйдут, а мы вернемся?

- В Херсоне они вчера пытались собрать антироссийский митинг. Митинг не получился. Человек пятнадцать пришло. Пытались опротестовать отставку прежнего мэра. Не вышло ничего. А поскольку не получилось, они, не увидев проукраинских настроений в Херсоне, начали его бомбить. Такие «подарки».

- По отношению к Херсону Киев ведет себя сейчас так же, как вел себя по отношению к Донбассу — как к отрезанному ломтю, к чужим территориям с чуждым народом?

- Да, они увидели, что Херсон от них ушел — и они начали его бомбить. Им не жалко.

- Вы собираетесь сами оценить обстановку в Херсонской области?

- Обязательно. Только что вернулся из Запорожской области.

- Ситуация там сравнима с Херсонской?

- У меня информация и оттуда и отсюда — насколько я понимаю, ситуация в Запорожье чуть получше, чем в Херсоне.

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