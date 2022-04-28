Жанна Эппле второй раз стала бабушкой: «Горжусь!»

У Жанны Эппле в новом проекте зеленые волосы. Актриса не боится перемен. Фото — видеосервис Start

Известная актриса Жанна Эппле одна из немногих, кто не стесняется своей роли бабушки. И в жизни, а теперь еще и в сериале. Жанна Эппле отлично выглядит и любит проводить время со старшим внуком – Северину 4 года. Старший сын актрисы 30-летний Потап и его жена в редкий выходной звезды привозят Северина к бабушке. Оказывается, Жанна Эппле недавно стала бабушкой второй раз, о чем впервые нам рассказала.

Эппле рассказала kp.ru: «Три месяца назад родился второй внук». Второй раз бабушкой Жанну сделал младший сын 21-летний Ефим и его жена. Когда есть время, то актриса ездит помочь невестке. Жанна Эппле говорит: она гордится, что стала бабушкой.

Так вышло, что Жанна Эппле впервые сыграла бабушку на экране – 28 апреля премьера сериала «Два холма» (на видеосервисе Start). Ее героине целых 139 лет, однако выглядит она отлично – а однажды даже выпьет самогон. Пьяных женщин Эппле еще не играла. Впрочем, как и бабушек.

Бабушка Жанна с внуком Северином на отдыхе Фото: соцсети

Дочь героини Жанны Эппле играет Анна Снаткина. А Жанна – бабушка по имени Зоя с модными зелеными волосами. О своей новой киноработе Эппле рассказывает так: «Роль в «Двух холмах» - это сопротивление для меня. Всю жизнь я играла нежных и наивных героинь, а здесь мой персонаж Зоя - активистка, которая не доверяет сложившейся «идиллии» «Двух холмов». Ее необычный стиль - зеленые волосы и яркий мейк - настоящий вызов и протест против «идеального» женского общества, где все жительницы выглядят одинаково стерильно».

И героине, и актрисе Жанне Эппле новый образ к лицу – бабушки теперь тоже часто модные, стройные, современные. Эппле много работает – съемки, спектакли, недавно вернулась с гастролей по Казахстану. А свободное время проводит с сыновьями, невестками и внуками.