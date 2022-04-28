Астролог Тамара Глоба предупредила россиян перед Солнечным затмением: "Чтобы уберечь себя, соблюдайте четыре правила"

Звездный эксперт составила рекомендации о том, как подготовиться к важному периоду Фото: Shutterstock

Последнее время астрологические прогнозы Тамары Глобы ждут и обсуждают и артисты, и менее знаменитые любители гороскопов. Многие читают теперь предсказания ради того, чтобы улучшить настроение, отвлечься от забот. Известный астролог Тамара Глоба умеет отвечать на злободневные вопросы. Вот и сейчас Глоба составила рекомендации, которых многие ждут. Пересказываем самое важное из прогноза Тамары Глоба.

- 30 апреля в 23.42 по Москве пик частичного Солнечного затмения. Его влияние чувствуется за несколько дней до затмения, а также позже. Затмение оказывает влияние на психику, природу, события.

- Сейчас наиболее важны вопросы финансов, имущества, сельского хозяйства, здоровья; проблемы общего мира; требуется повышенное внимание в местах скопления народа.

- Параллельно - это время стремления к духовному единству разных народов. Солнечное затмение влияет на духовную сущность человека, поэтому удерживайтесь от злобы, которая прилипает как демон - даже через поколения.

- Чтобы уберечь себя, соблюдайте простые правила затмений. Советы: нужна сейчас легкая пища, оберегающая организм от перегрузок; контрастный душ, пробуждающий самоконтроль; добрый настрой, снижающий риск опрометчивых поступков, создающих необратимые кармические последствия.

Тамара Глоба дает установку в своем телеграм канале на эти важные в астрологическом плане дни: «Сохраняйте силу духа в настоящем, веру в будущее; цените каждый момент жизни, проведённый с самыми дорогими людьми».

Певица Анна Семенович с недавних пор увлеклась астрологией, также она занимается психологией. Семенович с помощью экспертов также дает советы на период затмений.

- Коридор затмений с 30 апреля по 16 мая: как он на тебя повлияет? Коридоры затмений формируют карму: иначе говоря, как затмение встретишь, так следующие полгода и проведешь. 30 апреля случится солнечное затмение. А 16 мая – лунное. Время между двумя (а бывает и тремя) затмениями называется коридором затмений. В этот период мы становимся эмоционально более чувствительными, уязвимыми и даже обидчивыми, плохо спим, нервничаем и тревожимся без веской причины. Все потому, что в затмении всегда складываются энергетически сильные положения планет – Солнца и Луны, которые соединяются с кармическими точками (кармическими узлами). Каждая наша сильная эмоция или эмоциональный поступок отпечатываются на карме ярче.

- С 30 апреля по 16 мая придется тренировать навык самоконтроля: сдерживать критику и обвинения в чужой адрес, не реагировать на провокации и обиды со стороны, научиться сбрасывать напряжение и усталость экологично.

- 30 апреля можно создавать карму хороших событий. Подумай о том, что ты хочешь изменить в своей жизни, характере и перспективах? Помедитируй на привлечение своего желания. Или же сделай один небольшой шаг к исполнению мечты. Например, запишись на курсы дизайна, если хочешь сменить специальность. Устрой фотосессию, если чувствуешь, что тебе не хватает уверенности в себе. Пополни накопительный счет, если откладываешь деньги на машину.

- В лунное затмение 16 мая можно заложить хорошие установки на избавление от ненужных процессов и вещей. Подумай о вредных привычках, как ты прощаешься с ними. Подкрепи результат действием!