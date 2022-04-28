Работать только три дня: Россиянам напомнили график майских выходных

Нас ждут сразу две порции долгих выходных Фото: Мария ЛЕНЦ

На носу - не просто праздники, а самые длинные выходные в году. Нас ждут сразу две порции долгих выходных - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Получается, из ближайших 11 дней мы будем работать только три. Заодно напомним, что если вам придется работать в праздничные дни, то это должно быть оплачено в двойном размере, как и любой труд в выходные.

Откуда столько выходных? Все это - долгое эхо нового года. Дело в том, что праздничные нерабочие дни 1 и 2 января в нынешнем году выпали на субботу и воскресенье. Поэтому правительство перенесло их на 3 и 10 мая. Из-за этого майские праздники и стали такими длинными.

Россиянам напомнили график майских выходных

Кстати, каждый седьмой из нас решил еще и дополнительно удлинить свой весенний отдых. По данным аналитиков портала SuperJob, 13% россиян возьмут отпуск между майскими праздниками, чтобы отдыхать 11 дней подряд. Продавцы шашлыка радостно потирают руки.

Напомним, в этом году осталось еще два официальных выходных праздничных дня — в июне и ноябре. И они тоже отлично «стыкуются» с субботами и воскресеньями. Таким образом, нас ждут еще два серии длинного отдыха: с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.