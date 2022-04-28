Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин: "По нашим данным, Польша готовится ввести войска на Западную Украину"

Пресс-бюро Службы внешней разведки России распространило заявление директора СВР Сергея Нарышкина. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Пресс-бюро Службы внешней разведки России распространило заявление директора СВР Сергея Нарышкина. В нем говорится:

"По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине.

Первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их "защиты от российской агрессии". В настоящее время с администрацией Джозефа Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих государств". Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками "коалиции единомышленников".

Однако польское руководство и не заинтересовано в "лишних соглядатаях" своей операции. Так называемый миротворческий контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с ВС России минимальна. А в приоритетные "боевые задачи" польских военных войдет постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами. Польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск "договороспособных" представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву "демократического" противовеса националистам.

По расчетам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны. При этом Варшава по существу получит под управление территории, на которые войдут "польские миротворцы».

По сути, речь идет о попытке повторить историческую для Польши "сделку" после Первой Мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав польского государства. Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства "Великой Польши".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нарышкин заявил, что Польша прорабатывает с США планы по «установлению контроля» над Западной Украиной

Глава СВР отметил, что речь идет об установлении военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» (подробнее)