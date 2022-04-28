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Политика28 апреля 2022 11:17

Владимир Путин в Питере выступил с апрельскими тезисами к своему Посланию? Песков ответил на вопрос Александра Гамова

Песков заявил, что значение выступлений Путина невозможно недооценивать
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Песков заявил, что значение выступлений Путина невозможно недооценивать

Песков заявил, что значение выступлений Путина невозможно недооценивать

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Дмитрий Сергеевич, вчера (в среду, 27 апреля) в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге мы слушали выступление Владимира Владимировича Путина перед Советом законодателей. И мне показалось, что по своему заряду это обращение может напоминать апрельские тезисы к будущему Посланию президента Федеральному собранию. Вот разделяете ли вы мои ощущения?

С таким вопросом журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов обратился к официальному представителю Кремля, Дмитрию Пескову, в четверг, 28 апреля.

- Безусловно, вчерашнее выступление президента, собственно, как и все его выступления особенно в последнее время, они чрезвычайно важны, содержательны, - сказал Песков. - И с концептуальной точки зрения содержат очень четкие посылы как по внутренним делам, так и по внешним, по украинским делам. Поэтому, конечно, невозможно недооценивать значения каждого такого выступления главы государства.

- А когда, все-таки, будет послание главы государства Федеральному собранию? И каким оно будет?

- Принято решение. Мы вас проинформируем.

- Спасибо!

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