Владимир Путин в Питере выступил с апрельскими тезисами к своему Посланию? Песков ответил на вопрос Александра Гамова

Песков заявил, что значение выступлений Путина невозможно недооценивать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Дмитрий Сергеевич, вчера (в среду, 27 апреля) в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге мы слушали выступление Владимира Владимировича Путина перед Советом законодателей. И мне показалось, что по своему заряду это обращение может напоминать апрельские тезисы к будущему Посланию президента Федеральному собранию. Вот разделяете ли вы мои ощущения?

С таким вопросом журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов обратился к официальному представителю Кремля, Дмитрию Пескову, в четверг, 28 апреля.

- Безусловно, вчерашнее выступление президента, собственно, как и все его выступления особенно в последнее время, они чрезвычайно важны, содержательны, - сказал Песков. - И с концептуальной точки зрения содержат очень четкие посылы как по внутренним делам, так и по внешним, по украинским делам. Поэтому, конечно, невозможно недооценивать значения каждого такого выступления главы государства.

- А когда, все-таки, будет послание главы государства Федеральному собранию? И каким оно будет?

- Принято решение. Мы вас проинформируем.

- Спасибо!