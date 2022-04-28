Зеленского заподозрили в получении гражданства Великобритании

Появились слухи, что украинский президент и члены его семьи тайно получили британские паспорта Фото: REUTERS

Киевские власти требуют от западных держав предоставить на будущее гарантии безопасности Украине. Насчет страны пока неясно, но вот собственную безопасность Владимир Зеленский, похоже, уже обеспечил. Как утверждает в своем Telegram-канале экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы втихую снабдил президента, его жену и детей паспортами Соединенного Королевства. Так что, если из незалежной вдруг придется уносить ноги, все первое семейство сможет быстро переквалифицироваться в подданных ее величества.

- Теперь вас, мои соотечественники, в землю начнут ложить с двойным усердием, - обратился Кива к украинцам. - Удачный бизнес-проект у лицедеев из «95 квартала»: за три года превратились в долларовых миллиардеров и получили гражданство желанной страны! А вам - уничтоженная страна, десятки тысяч трупов и батько сифилитик - Бандера!!!

Бывший депутат добавил, что возможность перебраться за Ла-Манш получили также руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк и члены их семей. Кроме того в настоящий момент паспорта «с двуспальным английским лёвою» оформляются для нескольких высокопоставленных сотрудников генштаба Украины и СБУ.

Откуда у него такие сведения, Кива не сообщил. Кстати, сам он тоже спешно покинул страну еще в январе, когда власти предъявили ему обвинение в госизмене.

Ну а вдруг это правда, и Зеленский на крайний случай уже надул для себя подушку безопасности? Может, что-то чувствует или даже знает, что этот самый крайний случай совсем близко.

Вот только чуток тревожно за Володимира Александровича. Потому что у всех свежи на памяти истории Литвиненко, Березовского, тех же Скрипалей. Их тоже приютили у себя «гостеприимные» британцы, да судьбы у всех оказались незавидными. Не дай бог, случится что с Зеленским на Альбионе, - в этом, конечно, опять обвинят Россию. Но самому ему от этого лучше уже не станет.

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