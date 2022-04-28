Юные актеры сыграли «атомных разведчиков»

В Москве прошла уникальная премьера детского спектакля о работе советских спецслужб

Произведения на «шпионские» темы нечасто появляются на театральных подмостках, тем более, если все роли в них играют дети и подростки. Свой спектакль «История разведки - история страны. Ядерный щит», который прошел в среду в Московском городском дворце детского творчества, юные артисты посвятили нашим ученым-ядерщикам и разведчикам, которые создавали оружие, помешавшее Западу «стереть с лица Земли» Советский Союз.

- Для нас было очень важно рассказать молодежи правду о титанических усилиях многих людей, создававших новую отрасль, которая заложила основы для развития экономики и поддержания обороноспособности государства, - рассказал «КП» автор оригинального сценария Сергей Иванов, возглавляющий Пресс-бюро СВР России и, кстати, ранее много лет проработавший журналистом «Комсомолки». - Наши артисты и зрители - это ищущие люди, которым хочется говорить на взрослые темы, им не интересны сказки и мультфильмы, им хочется затрагивать серьезные проблемы и искать свои ответы.

Произведения на «шпионские» темы нечасто появляются на театральных подмостках, тем более, если все роли в них играют дети и подростки.

Средний возраст труппы, занятой в спектакле, - около 15 лет. Это ребята из Театра юных москвичей, Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева и других творческих коллективов Москвы.

- Они с энтузиазмом восприняли идею поставить такой спектакль, благо тема интересная, а для детских коллективов, я думаю, тема разведки вообще поднимается впервые, - считает один из режиссеров спектакля Сергей Гоппен. - Видно, что дети прочувствовали судьбу своих персонажей и саму тревожную атмосферу того времени, в котором пришлось работать нашим героям.

Постановщики отмечают, что с помощью театральных приемов создан уникальный наглядный урок, лекция-размышление, где дети задают сложные вопросы о страницах истории нашего государства, которыми можно и нужно гордиться.