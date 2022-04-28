Ударили по тормозам. Выпуск легковых автомобилей в России упал на 72%

Это второй за последнее время удар, который переживает отечественный автопром Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выпуск легковых автомобилей в марте этого года составил 40,9 тыс. штук. Это на 72% меньше, чем в марте прошлого года, говорится в информации Росстата, полученной kp.ru.

Это второй за последнее время удар, который переживает отечественный автопром. В апреле 2020 г. выпуск падал до 30 тыс. авто - тот кризис был вызван массовыми остановками производства из-за пандемии.

- Наши данные по выпуску автомобилей несколько расходятся с тем, что представил Росстат, но тенденции те же — налицо резкое снижение выпуска, - подтвердил kp.ru руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. - Причина в экономических санкциях со стороны западных стран. Нарушились логистические цепочки, некоторые зарубежные автопроизводители вообще прекратили поставки готовых автомобилей и комплектующих. У тех, кто не прервал сотрудничества, все равно наблюдаются перебои из-за разрыва логистических цепочек. Ситуация вызвала нарушение производственных графиков, что привело, в частности, к приостановке выпуска на Авто ВАЗе в апреле.

Когда автопром заработает на прежнем уровне, эксперт предсказать не берется.

- Сейчас все находятся в ожидании, - говорит Тимерханов. - С одной стороны зарубежный бизнес следует за политическими решениями своих стран, а другой — терпит убытки от потери российского рынка, это очевидно. Сейчас все ждут, какой подход возобладает.

С другой стороны, сейчас новые автомобили на рынке не очень востребованы. Причина — высокие цены.

- По нашим данным рост рекомендованных розничных цен по итогам марта доходил до 35-45% в зависимости от моделей, - сказал эксперт.

ВЫПУСК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА I КВ. 2022 Г.

Месяц, сколько выпущено, тыс. шт. и изменение к соотв. периоду 2021 в %

Январь - 95,1 (+1,7)

Февраль - 107,9 (-13,8)

Март - 40,9 (-72,1)

Первый кв-л - 243,9 (-33,2)

Источник: Росстат

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Источник: АО «Электронный паспорт», «Автостат»