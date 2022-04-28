На днях певица с помпой отметила 25-летний юбилей Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зачем Люсе Чеботиной солнце Монако, если ей и в Москве неплохо светит и греет. На днях певица с помпой отметила 25-летний юбилей, на котором собрался весь цвет звездной тусовки: Любовь Успенская, Кристина Асмус, Анита Цой, Клава Кока, Ольга Серябкина, Наваи, Ида Галич и (внезапно!) Елена Блиновская. Гуляли в одном из самых дорогих ресторанов Москвы: ели-пили, до утра пели караоке. А теперь настало время разбирать подарки.

- Пока еще не открыла их все, думаю, выберу день и сделаю на камеру полноценную распаковку, - призналась Люся kp.ru в студии телеканала RU.TV, куда номинантов пригласили ровно за месяц до премии. – На самом деле, было реально много классных вещей, которые я давно хотела. Лена Блиновская, например, подарила сумку — я о ней давно мечтала. Кристина Асмус – тоже сумку. Друзья вручили электросамокат – в общем, много-много всего, что я бы сама себе не догадалась купить.

- В прошлом году Настя Ивлеева стала главной по праздникам, когда отметила 30-летие за 16 млн рублей. Тебе удалось ее переплюнуть? – поинтересовалась «КП».

- Да, эту финансовую планку мы перевыполнили. Теперь придется много работать.

- У тебя на дне рождения были самые разные гости. Но с чего вдруг Люба Успенская, ведь у вас с ней более 40 лет разницы?

- Мы на самом деле с Любовью дружим и даже готовим совместный трек. Она восхитительная женщина, я мало встречала таких людей. Казалось бы, живая легенда, на ее песнях выросли несколько поколений. И вдруг она встречает меня у себя дома с чаем, ее дочь играет на фортепиано, поет какие-то свои авторские песни шикарные. Они настолько обычные и светлые люди, что даже не верится.

- А Любовь Успенскую пригласишь к себе в гости – есть куда? Купила уже в Москве квартиру?

- Конечно, приглашу. А своя квартира у меня есть, так что вопрос покупки недвижимости передо мной не стоит.

Люся Чеботина потратила на день рождения более 16 млн рублей Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, ровно через месяц, 28 мая в «Крокус Сити Холле» уже в 11-й раз состоится премия RU.TV. Сегодня телеканал объявит список номинантов, но уже известно, что на сцене премии выступят Полина Гагарина, Дима Билан, Zivert, Artik & Asti, Ольга Бузова и другие звезды.

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