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28 апреля 2022 12:15

Люся Чеботина потратила на день рождения более 16 млн рублей

На 25-летии исполнительницы хита «Солнце Монако» гулял весь шоу-бизнес
Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
На днях певица с помпой отметила 25-летний юбилей

На днях певица с помпой отметила 25-летний юбилей

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зачем Люсе Чеботиной солнце Монако, если ей и в Москве неплохо светит и греет. На днях певица с помпой отметила 25-летний юбилей, на котором собрался весь цвет звездной тусовки: Любовь Успенская, Кристина Асмус, Анита Цой, Клава Кока, Ольга Серябкина, Наваи, Ида Галич и (внезапно!) Елена Блиновская. Гуляли в одном из самых дорогих ресторанов Москвы: ели-пили, до утра пели караоке. А теперь настало время разбирать подарки.

- Пока еще не открыла их все, думаю, выберу день и сделаю на камеру полноценную распаковку, - призналась Люся kp.ru в студии телеканала RU.TV, куда номинантов пригласили ровно за месяц до премии. – На самом деле, было реально много классных вещей, которые я давно хотела. Лена Блиновская, например, подарила сумку — я о ней давно мечтала. Кристина Асмус – тоже сумку. Друзья вручили электросамокат – в общем, много-много всего, что я бы сама себе не догадалась купить.

- В прошлом году Настя Ивлеева стала главной по праздникам, когда отметила 30-летие за 16 млн рублей. Тебе удалось ее переплюнуть? – поинтересовалась «КП».

- Да, эту финансовую планку мы перевыполнили. Теперь придется много работать.

- У тебя на дне рождения были самые разные гости. Но с чего вдруг Люба Успенская, ведь у вас с ней более 40 лет разницы?

- Мы на самом деле с Любовью дружим и даже готовим совместный трек. Она восхитительная женщина, я мало встречала таких людей. Казалось бы, живая легенда, на ее песнях выросли несколько поколений. И вдруг она встречает меня у себя дома с чаем, ее дочь играет на фортепиано, поет какие-то свои авторские песни шикарные. Они настолько обычные и светлые люди, что даже не верится.

- А Любовь Успенскую пригласишь к себе в гости – есть куда? Купила уже в Москве квартиру?

- Конечно, приглашу. А своя квартира у меня есть, так что вопрос покупки недвижимости передо мной не стоит.

Люся Чеботина потратила на день рождения более 16 млн рублей

Люся Чеботина потратила на день рождения более 16 млн рублей

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, ровно через месяц, 28 мая в «Крокус Сити Холле» уже в 11-й раз состоится премия RU.TV. Сегодня телеканал объявит список номинантов, но уже известно, что на сцене премии выступят Полина Гагарина, Дима Билан, Zivert, Artik & Asti, Ольга Бузова и другие звезды.

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