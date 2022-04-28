Наталья Тенякова: "Помню себя в черных трусах - на фоне большого портрета Сталина читаю басню"

Наталья Тенякова сидит за столом, читает и откладывает прочитанные страницы в сторону. Такую задачу поставил перед ней режиссёр Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В главной, и по сути единственной роли, – народная артистка РФ Наталья Тенякова. По жанру – это монодрама к тому же (по словам Натальи Максимовны) очень интимная.

В основе пьесы Юлии Поспеловой – книга Светланы Аллилуевой «Двадцать писем к другу». Монолог героини, которую играет Наталья Тенякова, построен на воспоминаниях дочери Сталина. Никаких уловок, никаких декораций на сцене. На видеопроекции – картины художников-соцреалистов. Звучат патриотические советские песни 30-40-ых годов в исполнении Дарьи Петриченко.

Наталья Тенякова сидит за столом, читает и откладывает прочитанные страницы в сторону. Такую задачу поставил перед ней режиссёр.

Начинается рассказ с воспоминаний шестилетней девочки, у которой, с одной стороны, - сказочное детство, обожаемый отец, он её называет хозяюшкой, воробышком, мушкой. С другой стороны, - самоубийство матери. С одной стороны романтическая, тревожная юность и первая любовь к киносценаристу Алексею Каплеру, с другой, - за эту связь Каплера арестовали и отправили на 5 лет в лагеря. События одной судьбы, не простого живого свидетеля, а члена семьи вождя, проходят на фоне истории страны: убийство Кирова в 1934-м, начало войны, битва под Сталинградом, убийство Соломона Михоэлса в 1948-м, наконец, смерть Сталина в 1953-м… "Говорит Москва" - с этих слов начинается сообщение диктора Левитана о смерти вождя. Воспоминания его дочери обретают философскую, едва ли не поэтическую форму рассказа глубоко одинокого человека. Вождь и учитель для всей страны не способен был сделать счастливой даже единственную дочь.

28 и 29 апреля на Новой сцене МХТ им.Чехова - премьера спектакля «Говорит Москва» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

На наших глазах (спектакль идет всего час) героиня взрослеет и прощается с иллюзиями.

- Наталья Максимовна – большая актриса со своим отношением ко всему. Мне важны были ее оценки и эмоции в этой работе, - говорит режиссер Данил Чащин. – Это не просто чтение с листа чьих-то воспоминаний, это актерская игра. От Натальи Теняковой требовалась живая эмоция. Я пересмотрел интервью со Светланой Аллилуевой. Когда она рассказывала о своем отце, у неё всегда текли слезы. Она его и оправдывала, и любила, и страдала из-за него…

После спектакля о своей героине порассуждала и Наталья Максимовна.

- Это канва жизни Светланы Аллилуевой, которая документально известна. Все запротоколировано, - говорит Тенякова. - Документ есть документ, пусть очень интимный. Тут не может быть никакой импровизации. Заучивать текст наизусть, было бы неправильно. Поэтому выбрана такая форма: я сижу за столом и читаю. Но я не диктор, я - актриса. Поэтом это не просто чтение, это игра. В спектакле много детских воспоминаний, ностальгических, романтических. Светлана Аллилуева родилась в семье с большими возможностями. Она с рождения знала дядю Сережу (Кирова), дядю Клима (Ворошилова), дядю Семена (Буденного). Верхушка советской элиты. Несмотря на всё это, она никогда не была счастлива. Точнее была - только в раннем детстве. Но в целом у нее была несчастная судьба. Какое-то заполярное одиночество даже когда она жила в окружении нянь, водителей и прочей обслуги...

Актриса Наталья Тенякова родилась в 1944 году. Ей было 9 лет, когда умер Сталин. Но некоторые воспоминания из детства все же сохранились.

- Фрагментарно помню то время. Помню праздник в детском саду. Мы выезжали летом в Репино. И вот я стою в черных трусах, босиком и читаю басню. А за моей спиной огромный портрет Сталина, - вспоминает актриса. - Помню день смерти Сталина. Я болела. У меня сильно болело горло. Мне хотелось внимания, чтобы взрослые меня пожалели. Но вместо этого вся семья рыдала, оплакивала Сталина. Запомнился и другой эпизод. 1 сентября 1954-го - начало учебного года, я пришла в школу. В вестибюле - весь пол в мелких стеклах. Со стены сорвали портрет Берии. Дети топчут его портрет и под ногами хрустит стекло. Отчетливо помню этот звук...

Материал для нашего спектакля прекрасный - о судьбе нашей родины. От локальной истории конкретного человека к обобщению истории страны. Тяжело было всем: и жертвам репрессий, и сталинским палачам – их деяния отразились на детях.

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