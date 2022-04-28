Земскими докторами смогут стать выпускники местных медвузов

Как рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» будут расширены. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В кабмине разработали новые меры, которые должны помочь восполнить нехватку медиков в регионах. Как рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» будут расширены. Теперь их участниками смогут стать выпускники местных медицинских вузов и колледжей, которые устроятся на работу по месту проживания.

Местные участники программы получат такие же подъемные, которые раньше назначались только при переезде, при устройстве в медицинские организации в селах, на удаленных и труднодоступных территориях и в небольших городах.

- Молодым врачам единовременно выплатят от 1 до 1,5 млн рублей, фельдшерам, акушеркам и медсестрам - от 500 до 750 тыс. рублей. Это зависит от конкретного места, - пояснил Мишустин.

Для тех, кто останется работать на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктике компенсации будут еще выше: для докторов - 2 млн рублей, для среднего медицинского персонала - 1 млн рублей.

За три года на земские программы из бюджета выделят 6 млрд рублей.

- Совершенствование этих программ позволит быстрее привлечь в российское здравоохранение квалифицированные кадры, повысить качество и доступность медицинской помощи для людей, - сказал Мишустин.

На заседании кабмина также обсуждалось развитие Крыма. Мишустин рассказал, что правительство выделит Крыму больше 2 млрд. руб. на капремонт 280 многоквартирных домов. Еще 1,9 млрд. руб. будут направлены на благоустройство парков, скверов и дворовых территорий в 23 населенных пунктах полуострова.