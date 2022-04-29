Наш ответ Chanel и Dior: Что говорят российские дизайнеры о санкциях, импортозамещении и росте цен

Продюсер Яна Рудковская Фото: Личный архив

После скандала с брендом Chanel, который отказался продавать российским модницам свои изделия, к русофобской выходке присоединился и люксовый холдинг LVMH, куда входят такие тяжеловесы моды, как Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet.

Однако не только светские львицы остались без тяжёлого люкса, но и простые россияне оказались без привычных Zara, H&M, Bershka и других демократичных брендов, покинувших Россию по политическим причинам.

Яна Рудковская: «Сейчас люкс покупать не хочется!»

- Очень сложно сейчас делать какие-то прогнозы в отношении российской моды, - говорит в эксклюзивном интервью kp.ru продюсер и главная российская модница Яна Рудковская.-Хотя уже понятно, что спрос на вечерние вещи сейчас будет меньше, поскольку ходить в них особо некуда, мероприятий практически нет.

Если мы говорим про российский люкс, то останется Ульяна Сергеенко, Юлия Янина, Валя Юдашкин, Даня Берг. Потрясающие купальники делает Наташа Якимчик - она сейчас лучшая в этой индустрии

Яну Расковалову тоже считаю очень перспективной и в ювелирных изделиях она одна из лучших. Яна сейчас ещё развивает свой бренд - Yana Dress .

И бренд J-point - ювелирный бренд Марины Костиной сейчас набирает обороты.

Понятно, что не все модники откажутся от западных брендов. Все равно будут выезжать и покупать их, - считает Яна Рудковская.- Но вообще отношение к моде поменялось. Уже не хочется тратить деньги на гардероб. После истории с Chanel (бренд отказывается продавать свои изделия россиянам-Ред.) мода обесценилась.

Просто вот уже не хочется ничего.

Я принципиально не собираюсь покупать новое, буду донашивать винтажный люкс, у меня его очень много. Можно носить и не переносить. Вот если подарят, то подарят. У меня сейчас полная антипатия к модным новинкам. Я даже смотреть не хочу, что там вышло. Хожу в спортивных костюмах, очень демократично одеваюсь. И мне так хорошо, комфортно, я вообще не думаю о том, что буду носить. Настолько мне на это наплевать. Если раньше вышла сумка или какая-то новинка, я покупала ее, вкладывая безумные деньги в гардероб. Сейчас же я понимаю, что актуальность моды полностью потеряна. Хочется какой-то индивидуальности. И да, я буду продолжать шить и у Ульяны Сергеенко, и у Юли Яниной.

Уверена, они будут делать потрясающие коллекции.

Думаю, российские дизайнеры будут только набирать обороты. А мировая мода…Не знаю когда я смогу к этому снова вернуться,- поделилась продюсер.

«Надо наладить рынок сбыта»

Впрочем, российские дизайнеры поспешили успокоить народ, мол, не переживайте, нарядов и украшений на всех хватит, вопрос остался за малым, но самым главным - объединиться и наладить рынок сбыта.

Мы расспросили самых топовых российских маэстро моды, как на их брендах отразились политические события и уход западных коллег с отечественного рынка.

Янис Чамалиди: «Осилит дорогу идущий»

Российский модельер и дизайнер греческого происхождения давно уже снискал любовь питерской богемы. Он творит в стиле интеллектуального авангарда.

- Отразились ли на вашем бренде санкции?

- Пока мы еще не ощущаем на себе какие-либо изменения в связи с санкциями, - признаётся kp.ru Янис. - В текущей ситуации решили поддержать нашего клиента, изменили вид взаимодействия на более тесное общение с конечным потребителем и сохранили цены несмотря на изменения курсов валют.

- Где планируете закупать ткани в дальнейшем, если возникнут проблемы с поставками?

- Ожидаем переориентирование и думаем заказывать свои разработки тканей, поскольку однозначно будет рост развития легкой промышленности в нашей стране. Также для нас открыт рынок Азии. Если раньше мы заказывали артикул ткани в ЕС (и это было возможно от 300 метров, а в России минимум был в 10 раз выше), то сейчас однозначно наши фабрики пойдут на уменьшение минимальным заказов.

- Был ли всплеск по продажам после ухода зарубежного люкса?

- Лично я не почувствовал особого скачка. Думаю, наш клиент прекрасно понимает, что мы концептуальный бренд в направлении «интеллектуальный авангард» и тут отражаются личные жизненные позиции в выборе нашей одежды. Наш клиент заявляет о своих взглядах посредством наших моделей, создает свой уникальный посыл. Сегодня в 21 веке люди все больше и больше продвигаются к осознанному потреблению, надеюсь, что у основного клиента люкс-сегмента тоже произойдет пересмотр ценностей к покупкам.

- Как вы считаете, российские бренды в силах заменить импорт в ближайшем будущем?

-Я думаю в краткосрочной перспективе, такая возможность доступна единицам. Наш бренд уже полностью соответствует всем стандартам люксовых брендов, и за себя мы можем сказать смело, что как альтернатива ушедшим брендам есть - IANIS CHAMALIDY.

- Насколько сейчас повысятся цены и за счет чего может произойти повышение?

- Повышение цен может произойти за счет спекулятивных действий недобросовестных продавцов, также сейчас наблюдаются проблемы с логистикой, транспортные затраты возросли. Если раньше мы завозили ткани за 3 месяца в Россию, (два месяца из них уходили на изготовление и месяц на доставку), то сейчас даже нет конкретных и примерных дат. Изменение цен также возможно из-за смены фабрик, где будут новые условия сотрудничества. В ближайшем будущем на текстильном рынке страны есть товарный запас, что можно оценить положительно.

Наш бренд не поднимает цены и мы держим их на прежнем уровне, поскольку производство летней коллекции происходит за полтора года. Ткани были закуплены на следующий сезон, что позволит нам обеспечить стабильную работу с клиентом.

Конечно же, мы ожидаем поддержки и льгот от государства для легкой промышленности. Тут у нас есть опыт Китая. Почему у них произошел такой бурный рост предприятий? Потому что было льготное налогообложение для местных производителей.

Дизайнер Влад Торхов Фото: Личный архив

Влад Торхов: «Есть интерес ко всему отечественному»

Vlad Torkhov - российский бренд украшений, блиставший на красных дорожках «Кинотавра», «Канн» и Венеции.

The «Hollywood Reporter» брал его в коллаборацию на съемки вместе с Jimmy Choo и Versace.

Уникальная фишка дизайнера - «живые» сверкающие платки и палантины, вручную украшенные сотнями Swarovski.

Работы Влада Торхова выбирают Юлия Пересильд, Надежда Бабкина, Патрисия Каас и другие знаменитости.

- Отразились ли на вашем бренде санкции?

- Да, безусловно. Основные трудности, которые возникли сейчас - это цена на материалы из ЕС и других стран, которые присоединились к санкциям. Но наши западные поставщики прекрасно понимают всю абсурдность действий со стороны своих властей и идут навстречу, помогая решить возникшие проблемы, так как все хотят нормально работать и развивать бизнес.

Главное, что затронуло нас, мы изначально делали свой онлайн-магазин для продаж за рубеж и экспорта российской продукции, что в текущей ситуации сказалось пагубно для всех: и для покупателя, и для продавца.

Также пришлось заново разрабатывать рекламную компанию в связи с блокировкой некоторых ресурсов.

- Был ли всплеск по продажам после ухода зарубежного люкса?

- Да, очень много новых клиентов проявили интерес к нашему «отечественному» производителю и в частности к нам. Лично я считаю, что российский потребитель сможет для себя открыть много интересного, когда в условиях ограниченного выбора появляется возможность увидеть что-то новое и раннее незаметное.

- Как вы считаете, российские бренды в силах заменить импорт в ближайшем будущем?

- Это будет происходить постепенно, но сильные бренды и талантливые дизайнеры у нас есть. Это не произойдет ежесекундно, но в перспективе мы не выпадем из мировых тенденций и уж точно сможем обновлять постоянно гардероб.

- Насколько сейчас повысится прайс и за счет чего может произойти повышение?

- Это неизбежное повышение на 20-30% в связи с расходами на логистику и топливо. Инфляция затронула абсолютно весь мир, что привело к удорожанию от упаковки, до какого-то элемента в украшении.

Дизайнер Игорь Гуляев Фото: Личный архив

Игорь Гуляев: «Будем искать пути, чтобы удержать ценник»

Игорь Гуляев начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге, его изделия влюбили в себя таких мировых звёзд, как Уитни Хьюстон, Лару Фабиан, Монсеррат Кабалье, Орнеллу Мути. Сейчас вещи от Гуляева носит и наша примадонна - Алла Пугачева.

- Как отразились санкции на вашем бренде?

- Еще не так много времени прошло, поэтому понимание этой непростой истории невозможно осознать до конца, потому что у нас еще есть ткани, нитки, иголки. Склады полные, у нас еще есть возможность работать. Конечно же, я очень переживаю, поскольку мы все закупали за рубежом и пока в нашей стране легкая промышленность не на самом хорошем уровне, у нас нет своих шелков, хорошей шерсти, у нас все завозное. И конечно, нам бы хотелось работать с лучшими. Видимо, это будет Китай, Турция, Узбекистан. Хотелось бы, чтобы санкции не привели к удорожанию нашей продукции. Однако, думаю, ценовая категория в связи с изменениями курсов валют будет меняться, будет расти. Время непростое, у покупателей тоже времена сложные, всем важна ценовая политика.

Поэтому будем искать всевозможные пути, чтобы удержать ценник и создавать красоту под брендом Игорь Гуляев и достойно нести знамя «Сделано в России».

- Был ли всплеск продаж после ухода западных брендов из России?

- Ну очередь, конечно, у нас не стоит, но приходят новые люди, новые клиенты, знакомятся с творчеством. Конечно же, остаются старые клиенты, которые говорят: «Ну, мы не переживаем, поскольку у нас есть вы. И вы всегда делали для нас что-то уникальное, интересное». Дай Бог, чтобы был всплеск, потому что нам всем это необходимо для развития и для того, чтобы лететь с распахнутыми крыльями по всей стране.

- Как думаете, российские бренды способны заменить западные?

- За последние несколько лет российская индустрия моды серьезными шагами стала идти по стране. И если говорить о полном замещении серьезных марок и брендов, то это конечно, серьезная финансовая поддержка нужна от руководства страны, от инвесторов.

Мы знаем как сделать достойный продукт, мы достаточно креативны, мы не менее талантливы. Все у нас есть. Но масштабы производства, конечно же, пока не такие серьезные, как у великих брендов. Чтобы нам дойти до их уровня, необходимы огромные финансовые вливания, чтобы заключать контракты с заводами, с фабриками, чтобы расширять свои производства. И огромная проблема — у нас очень мало людей профильных. Сейчас мало выпускается конструкторов, портных, мастеров. Взрослое поколение профессиональное, талантливое уходит, к сожалению. А молодые ребята и девчонки все сразу идут в дизайнеры, шить некому. Вот эти вопросы пока не закрыты у нас.

- Как думаете, насколько прайс у вас повысится?

- Повышение цен произойдет за счет скачков курсов валют и логистики, потому что доставка сложная. Не так много стран через которые для нас материалы завозят. Только на транспортников будут серьезные расходы. Кораблями сейчас нельзя доставлять товар, не все авиакомпании летают. Видимо, только машинами будем перевозить материалы. Поэтому все это может вызвать удорожание.

Дизайнер Ксения Князева Фото: Личный архив

Ксения Князева: «Пока что тканей в России достаточно»

Образы дизайнера Ксении Князевой запомнились нашим читателям по фотосессиям молодой жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой и по «лукам» актрисы Виктории Макарской.

Сама Ксения определяет стиль своего бренда, как «целомудренную сексуальность и русское изящество».

- Мы пока не можем точно сказать, как на нас отразились санкции, поскольку это вопрос не одного дня. Единственное, что нас напрягает- это курс валют, поскольку в России ткани и фурнитура, и швейные машинки -все привязано к доллару.

Уже на тридцать процентов подорожали материалы, - делится с «КП» Князева.-Что касается внимания покупателей, то не могу сказать, что после закрытия Зары у нас прям резко продажи выросли. Поэтому я не могу сказать, что сейчас мы купаемся в покупательской любви и нас закидывают деньгами.

Но есть и хорошие новости. Мы связались с поставщиками и они сказали, что наши иностранные партнеры не планируют останавливать работу в России, им это не выгодно. Безусловно, на них есть определенное давление со стороны Европы, но это не те бренды, которые являются лицом крупных компаний. Это просто фабрики, их никто особо кошмарить не будет, поэтому они спокойненько с Россией работают.

Пока мы не ощутили проблему с поставками, пока что тканей в России достаточно.

Но пока рано думать о том, что мы можем заменить "Зару".

Для этого нам нужно объединение дизайнеров, поддержка правительства и инвестиции, направленные на ритейл. Надо инвестировать сначала в дизайнеров, в бренды, а мы, понимая, что у нас есть сбыт и площадки продаж по льготным условиям, будем закупать оборудование, открывать заводы, цеха. Но это все без ритейла бессмысленно. Никто не будет инвестировать в российские бренды, у которых нет точек сбыта.

Дизайнер Аника Керимова Фото: Личный архив

Аника Керимова: «Распутина пока осталась без наряда»

Дизайнера Анику Керимову за яркую внешность называют в соцсетях» «русской Кардашьян».

Ее бренд славится вечерними платьями, расшитыми камнями Сваровски. И звездных клиентов у Керимовой немало: Филипп Киркоров (для короля сцены Аника сделала эксклюзивный пиджак), Маша Распутина, Азиза, Наташа Королева и другие артисты.

- Как отразились на вашем бренде санкции?

- Мы давно ориентированы на российский рынок. Поэтому особых проблем не испытываем. В связи с санкциями мы расширили производство, чтобы российские модницы ни в чем себе не отказывали.

Да, были некоторые проблемы с поставками тканей с камнями Сваровски. Но все решаемо. Клиенты отнеслись с понимаем. Маша Распутина заказала концертный наряд из этой ткани. Но мы попросили ее подождать, так как ткань пока не пришла. К счастью, успели пошить костюм-тройку, усыпанный камнями Сваровски, для грядущего юбилея Филиппа Киркорова.

- Где планируете закупать ткани в дальнейшем, если возникнут проблемы с поставками?

- Мы сейчас составляем проект по производству своих тканей в России. Готовим проект по производству шелка и костюмных тканей, которые до недавнего времени не производили в России. Очень надеемся, что государство нас в этом поддержит. Это создаст дополнительные рабочие места.

В скором времени будем производить и обувь, запускаем собственную обувную фабрику. У нас будут работать российские специалисты, которые из-за засилия иностранных брендов остались без работы. Но теперь у них будет возможность реализовать свои потенциал. Наша обувь будет ничем не хуже, чем у западных брендов. Да, есть сложность с поставками оборудования. Но мы уже все вопросы решили: в России есть все. В нашем «Доме моды» совсем скоро будет работать специалист по производству обуви, который будет индивидуально принимать заказы на проблемные ноги, разрабатывать индивидуально колодку.

- Был ли всплеск по продажам после ухода зарубежного люкса?

- Всплеска не было. Все же сейчас не до веселья и не до нарядов. Но при этом могу сказать, что и сильного падения по продажам не было. Наши русские женщины самые красивые в мире. Они всегда следят за собой, у нас много постоянных клиентов. Стараемся перестраивать все бизнес -процессы и настраивать рекламные кабинеты в российских социальных сетях: «ВКонтакте», «Телеграм» и на других порталах. Многие наши клиенты знают, что мы ничем не хуже иностранного люкса. Более того, во многих вопросах даже превосходим его. В наших «Домах моды» всегда сможем сделать и подгонку, и сшить по индивидуальным меркам на любые размеры. Соблюсти все особенности фигуры. Чего не могут сделать бутики. В большинстве иностранных бутиков на 46 размере жизнь заканчивается! Мы всегда стараемся соблюсти все пожелания клиента.

- Как вы думаете, российские бренды в силах заменить импорт в ближайшем будущем?

- Да, это даже не обсуждается. Причем, произойдет это уже совсем скоро.

- Насколько сейчас повысится прайс и за счет чего может произойти повышение?

- Мы стараемся в данный момент создавать коллекции по доступным ценам. Иностранные ткани выросли в цене. Но в России на складах есть запасы, у нас достаточно тканей. Но из-за санкций появилось множество спекулянтов, которые подняли цены в разы. К счастью, у нас запасы есть и цены мы не поднимаем, а наоборот даже сделали скидки на коллекции прошлых сезонов. Будем работать с российскими фабриками. У нас так же стоит своё оборудование, на котором мы печатаем принты, которые так же разрабатываем сами. Чтобы создать уникальный цвет, ткани мы выкрашивали на одной из фабрик в Италии. Но уже перестроились – теперь это делаем в России. Наши модницы не останутся без одежды.