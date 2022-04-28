Квартира на Патриарших и домики в Испании и Швейцарии: Какое элитное жилье есть у Ренаты Литвиновой

У Ренаты Литвиновой в Париже квартира площадью 100 кв м. Фото: СОЦСЕТИ

55-летняя Рената Литвинова сбежала во Францию, периодически путешествует по Европе и часто останавливается в собственных домах и квартирах. Это все потому, что артистка оказалась дамой обеспеченной – недвижимостью в разных элитных точках мира. Рассказываем сколько всего и в каких точках мира накупила «заслуженная Литвинова».

В интерьерах московской квартиры звезды много антикварных и винтажных вещей. Фото: СОЦСЕТИ

Москва

Московская городская резиденция Ренаты Литвиновой находится в тихом элитном доме старой постройки с оригинальным фасадом на Патриарших прудах. В центре столицы у артистки просторная квартира площадью более 100 кв. м. Оформлено жилье во французском стиле: много антиквариата, стекла, интересных вещей. Есть даже шкаф для духов, хрустальная люстра с канделябрами – копия аналогичной 16 века, зеркало с золотом и кристаллами. Дорого, богато, с претензией.

Стоимость похожей квартиры – от 80 млн. руб.

Двухэтажная дача с мансардой в Переделкино. Фото: СОЦСЕТИ

Подмосковье

Литвинова в нулевые подыскивала дом рядом с лесом – всем ее запросам отвечал добротный двухэтажный дом с мансардой в Переделкино на улице Погодина. Он стоит на краю леса, близко к музею Бориса Пастернака. Дача добротная, но не шикарная. Артистка кардинально ничего не переделывала, но обновила отделку, добавила антиквариата, картин.

Стоимость похожего дома – от 90 млн. руб.

В парижской квартиры у Ренаты есть камин, много ламп и старинные шторы. Фото: СОЦСЕТИ

Франция

Квартиру в Париже актриса Литвинова купила семь лет назад. Жилье просторное - 100 кв. м. Рядом – Сена, Триумфальная арка, бутики, булочная, кафе и винная лавка. Место – престижное, жилье обустроено по вкусу хозяйки и ее дочери. Апартаменты двухэтажные, поделены на две части. Здесь две спальни и две ванные комнаты – Ренаты и ее дочери 20-летней Ульяны, которая учится в Королевской академии искусств в Бельгии. В гостиной есть камин, балкон. В одной из частей квартиры высота полотков 5 м.

Стоимость похожей квартиры – от 50 млн. руб.

Испания

Литвинова также имеет домик в испанском городе Аликанте. Говорят, что небольшую виллу Ренате подарил хороший друг. Стоимость жилья здесь значительно ниже чем в элитных районах Подмосковья. Зато здесь есть море – городок на побережье Средиземного моря.

Стоимость дома площадью 240 кв. м неподалеку от пляжа – от 35 млн. руб.

У артистки есть домик у моря. Фото: СОЦСЕТИ

Швейцария

По неподтвержденным слухам в Швейцарии у артистки домик на берегу Женевского озера. Причем в районе, где могут позволить себе жить обеспеченные люди, неподалеку от границы Франции и Швейцарии. Говорят, что куплено жилье здесь в нулевые, когда Рената рекламировала один швейцарский бренд. Якобы здесь раньше часто видели на отдыхе подруга актрисы певицу Земфиру.

Стоимость дома с видом на озеро площадью 110 кв. м – от 40 млн. руб.

Общая стоимость жилья Ренаты Литвиновой и ее дочери (возможно часть недвижимости уже записано на Ульяну) может достигать 300 миллионов рублей.