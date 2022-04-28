Владислава Галкина оживили ради продолжения «Диверсанта»

Владислав Галкин появится на киноэкране благодаря новейшим компьютерным технологиям.

9 мая на Первом канале премьера продолжения сериала «Диверсант» под названием «Диверсант. Идеальный штурм». В сериале присутствует персонаж актера Владислава Галкина - Григорий Калтыгин. Напомним, актер умер в 2010 году. Его персонаж был воссоздан с помощью технологии deepfake. Как сообщили на Первом канале, это не просто эпизод, а полноценная роль на 8 минут.

Первая часть приключенческого боевика «Диверсант» по мотивам романа Анатолия Азольского вышла в 2004 году. Действие разворачивалось в 1942 году, а главными героями были молодые выпускники разведшколы Леня Филатов и Алексей Бобриков (Алексей Бардуков и Алексей Бобриков) и Григорий Калтыгин (Владислав Галкин), на тот момент старший лейтенант.

В 2007-м вышел «Диверсант. Конец войны», а в 2020-м - «Диверсант. Крым» - уже без Галкина: по сюжету его герой был жив, но не участвовал в выполнении задания.

В новом "Диверсанте" у Галкина не просто эпизодическое появление, а полноценная роль на 8 минут.

Предстоящий «Диверсант. Идеальный штурм» посвящен о работе разведчиков в Восточной Пруссии при подготовке к штурму Кенигсберга. И Григорий Калтыгин, как видите, жив…