Кубышка до зарплаты: Тинькофф запустил сервис, где можно занять до получки без процентов

Тинькофф запустил сервис «Кубышка». Это продукт, который дополняет дебетовый счет и позволяет клиенту получить взаймы небольшую сумму. Потратить ее можно на любые нужды: покупки, снятие наличных, платежи, переводы и другие, - говорится в сообщении банка.

Три отличительные особенности нового сервиса:

- Льготный период. В течение этого срока на потраченные средства не начисляются проценты. Для клиентов без подписки он составляет 7 дней, а для владельцев сервисов Tinkoff Pro и Premium - 14 дней.

- Два баланса. Чтобы не запутаться, в мобильном приложении баланс Кубышки и баланс дебетовой карты отображаются отдельно. Деньги с дебетового счета не будут списываться автоматически в счет погашения Кубышки.

- Открытие бесплатно. Кубышкой можно пользоваться сколько угодно раз в пределах одобренного лимита. Сервис доступен даже тогда, когда на счете дебетовой карты нет денег.

Подключить Кубышку можно в суперприложении Тинькофф на экране дебетового счета. Рассмотрение займет секунды, а деньги можно использовать сразу. Доступный лимит рассчитывается для каждого клиента индивидуально, максимальный составляет 90 тысяч рублей.

Важно, если не погасить задолженность до окончания льготного периода, на потраченную клиентом сумму единоразово начислится комиссия за каждый день использования. Далее комиссия будет начисляться ежедневно, а ее размер зависит от суммы задолженности:

• до 1000 рублей - 0 рублей;

• от 1000 до 3000 рублей - 9 рублей в день;

• от 3000 до 10 000 рублей - 19 рублей в день;

• от 10 000 до 25 000 рублей 39 рублей в день;

• от 25 000 рублей - 59 рублей в день.

Подробные условия и ответы на самые распространенные вопросы о Кубышке - на сайте банка.