Киркоров и Рудковская показали подросших наследников

Дисней покинул Россию. Теперь все мультфильмы ваяет наш родной «Союзмульфильм». Первая ласточка - «Суворов: Великое Путешествие». Фото: пресс-служба Союзмульфильма

Дисней покинул Россию. Теперь все мультфильмы ваяет наш родной «Союзмульфильм». Первая ласточка - «Суворов: Великое Путешествие».

Главного героя озвучил Константин Хабенский. А коварному злодею генералу Вейротеру свой голос подарил король эстрады Филипп Киркоров.- На «Союзмультфильме» работают невероятно преданные искусству люди, которые создали шедевр. Фильм сделан очень качественно, потому что все очень верили в него от самого рядового сотрудника до продюсера. И не поверить в этот успех было невозможно. Я горжусь участием в этом проекте. Вы сами скоро все увидите, - заинтриговал на премьере Филипп.

Артист признался, что после роли Черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» зарекался играть нечисть, однако уговорили. Положительные персонажи ведь совсем без огня.

Артисты посетили премьеру мультфильма «Суворов: Великое Путешествие». Дисней покинул Россию. Теперь все мультфильмы ваяет наш родной «Союзмульфильм». Первая ласточка - «Суворов: Великое Путешествие». Фото: пресс-служба Союзмульфильма

— Да кому интересны добрые?!, - в недавнем интервью «Телепрограмме» рассуждал Филипп Киркоров. - Мне всегда нравились персонажи отрицательные. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» я сыграл Черта. Недавно у Давы в клипе я сыграл одного из бандитов фильма «Один дома». А когда Дава с Бузовой снимали песенку «Снежинки», я сыграл алкаша-папашу, который издевается над мамашей и сыночком. Я сам человек достаточно положительный по жизни. Но альтер эго, которое у каждого существует, должно найти выход, иначе мои предохранители могут сгореть. Когда выпадает возможность поиграть красками своих нераскрытых качеств, это очень интересный эксперимент: каким бы ты мог быть, если бы был такой сволочью?

Тем более проект грандиозный, его создавали много лет, Суворов — наше национальное достояние, мой персонаж — тоже историческая личность. Я по жизни сталкивался с такими! Я играл из опыта общения с людьми, которые меня предавали, через меня переступали, делали какие-то нехорошие вещи — кто со зла, кто по глупости.

Филипп Киркоров с Аллой-Викторией и Мартин-Кристин. Фото: пресс-служба Союзмульфильма

На премьеру мультика Филипп приехал со своими детьми - 10-летней Аллой-Викторией и 9-летним Мартином.

- У детей борьба за вашу любовь?, - поинтересовался kp.ru у Филиппа.

- Есть борьба, и она порой ни до чего хорошего не доводит, - улыбнулся артист. - С одной стороны, мне приятно, но я пытаюсь себя полностью распределить на каждого из них.

Евгений Плющенко, Яна Рудковская с сыном Александром. Фото: пресс-служба Союзмульфильма

С сыном Александром (Гном Гномычем) премьеру посетил и Евгений Плющенко с Яной Рудковской. Мультик понравился юному фигуристу. Да и мама Саши Яна Рудковская заметила, мол, приятно, что «Союзмультфильм» сделал такую качественную сказку с душевными героями.

— Всем очень рекомендую! Добрая, умная сказка с озвучкой Хабенского в роли Суворова и главного харизматичного злодея — Филиппа Киркорова! На одном дыхании пролетело 1,5 часа, — отметила продюсер.

Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба Союзмульфильма

О ЧЕМ МУЛЬТФИЛЬМ?

«Суворов: Великое Путешествие» выполнен в технике 3D и рассчитан на семейную аудиторию (6+). Фильм повествует о приключениях 16-летнего юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает под чужим именем на службу в полк Александра Суворова. На глазах героя вершатся судьбы народов: во время легендарного Швейцарского похода, он становится свидетелем ключевых событий. Чтобы помочь своим сослуживцам и вернуться домой к любимой девушке Софье, Грише приходится преодолевать множество преград и даже совершить подвиг.