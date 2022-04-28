Руководство Москвы стимулирует повышение производственных процессов на предприятиях столицы

Фото: Павел ЧЕРНЫШОВ

В начале 2022 года Москва приступила к выполнению национального проекта «Производительность труда». Команды экспертов и управленцев помогают руководству заводов и фабрик устранить потери и неэффективные производственные процессы, а также обучить персонал дополнительным навыкам. Столичные компании подали 130 заявок для участия в нацпроекте, 18 предприятий прошли отбор и подписали соглашения с городом. При этом пять производителей уже приступили к реализации проекта.

28 апреля министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов лично проверил предварительные итоги участия предприятия в национальном проекте.

ПЛЮС 30 КИЛОМЕТРОВ КАБЕЛЯ

…Кованая вывеска, гигантские цеха, катушки с кабелем высотой в два человеческих роста. «Москабель» - первый в истории России кабельный завод. В настоящее время входит четверку самых крупных кабельных предприятий страны. Эксперты уже провели диагностику процессов – эффективность работы потоковых линий составляет 58%. Повышение эффективности работы оборудования до 68% позволит предприятию дополнительно ежемесячно производить до 30 километров медного кабеля в ПВХ изоляции.

Развитием нацпроекта «Производительность труда» в России занимается Федеральный центр компетенций. В Москве проект ведёт Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное Департаменту экономической политики и развития города. В 2022 году в национальный проект вступит 109 предприятий столицы, а за три года поддержку планируется оказать 561 компании. Участниками нацпроекта могут стать зарегистрированные или работающие на территории Москвы предприятия с выручкой не менее 400 млн рублей в год, при этом доля иностранного участия в уставном капитале предприятия не должна превышать 50%.

Фото: Павел ЧЕРНЫШОВ

«Национальный проект «Производительность труда» становится важным инструментом стабилизации работы бизнеса, помогает компаниям находить эффективные антикризисные решения, максимально использовать имеющиеся ресурсы, оптимизировать производственные процессы, сохранять конкурентоспособность на рынке, - отметил министр Правительства Москвы. - Сегодня наши предприятия практически в режиме реального времени переориентируются на импортозамещение. Сделать этот процесс безболезненным и быстрым позволяют некоторые методики бережливого производства».

Например, речь идет о методе «быстрой переналадки», которому обучают сотрудников предприятий в рамках национального проекта. Метод позволяет оперативно перенастроить потоковую линию с выпуска одного вида продукции на другой, более востребованный продукт».

«ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ»

Во время визита на завод министр ознакомился с результатами проведенного анализа производственных процессов на предприятии, выявленными ошибками и планами по их устранению.

«Проект «Производительность труда» даст его участникам возможность не только повысить эффективность производства, но и найти новых поставщиков и потребителей своей продукции, создавать импортозамещающие цепочки. В частности, «Завод Москабель» в ближайшее время планирует поставку 100-процентного отечественного аналога зарубежной продукции – сверхгибкого кабеля для зарядки электромобилей - на предприятие по производству отечественных электрозаправочных станций, которое тоже является участником нацпроекта», - добавил Кирилл Пуртов.

«Заводу Москабель» оптимизация производственных процессов позволит увеличить к концу 2022 года производительность труда на 19%. Руководство предприятия уже знает, как распорядится новыми объемами продукции.

«У нас заказов на 20% больше, чем можем сейчас произвести. Был выбор: получать инвестиции и расширяться (но это не целесообразно для увеличения всего на 20%) или повысить производительность имеющихся процессов. Участие в нацпроекте позволит практически полностью закрыть имеющийся спрос. А там и недостающий 1% где-нибудь отыщем, - резюмировал генеральный директор ООО «Завод Москабель», входящий в ГК «Москабельмет», Павел Моряков. - В последствии планируем распространить полученный опыт и на другие предприятия группы компаний».