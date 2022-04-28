Ничего, кроме пепла: Как сейчас выглядит разбитый Мариупольский музей

Среди всего этого хаоса странно смотрится необычный Ленин. Его голову прикрывает фашистская каска. Кто-то неудачно пошутил и надел её на голову Ильича.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Не подскажете, где здесь Мариупольский краеведческий музей? — спрашиваю я явно коренного жителя города, везущего в магазинной тележке несколько баклажек с водой.
- Вот за углом, - угрюмо ответил он. - Но от него осталось только три каменные «бабы»-скифские скульптуры, да две пушки.
Из более чем пятидесяти тысяч экспонатов удалось спасти и вывести в Донецкий музей на временное хранение только две тысячи артефактов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сворачиваем за угол. Да, скульптуры стоят у закопченного здания. Две старинные пушки тоже на месте.
- Я здесь живу рядом, — подходит ко мне пожилой мужчина Юрий Редкобородый. - Мы сидели в подвале и не высовывались, когда были бои. В торец здания прилетело два снаряда. Вспыхнул пожар, музей почти весь сгорел.
Теперь на дверях висит на белом стандартном листе объявление: «Музей охраняется ДНР».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Теперь на дверях висит на белом стандартном листе объявление: «Музей охраняется ДНР». Стучу в дверь - в ответ тишина. Деревянная дверь не открывается. Она скручена длинными шурупами. Похоже, что музей и стерегут лишь каменные бабы, да две старинные пушки.
В Великую Отечественную войну фашисты в Мариуполе не успели уничтожить музей. Зато нынешние фашисты уничтожили его сейчас.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Захожу в служебный вход, двери которого нараспашку. По металлической лестнице поднимаюсь выше. Большое помещение до черноты закопчённое и совершенно пустое. Очень сложно идти. Ноги тонут в толстом слое пепла. Кроме него здесь уже ничего нет.
Похоже, что музей и стерегут лишь каменные бабы, да две старинные пушки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мариупольский краеведческий музей был основан в 1920 году и был когда-то самым крупным в Приазовье. Здесь хранилось множество экспонатов. Археологические находки, изобразительные, письменные, природные памятники разных времен. Они рассказывали историю, культуру, быт и жизнь людей в этих местах с древнейших времён. Одна только библиотека музея насчитывала более 17 тысяч экземпляров книг, в том числе, сохранившихся ещё с царских времён.
Во дворе музея стоят бюсты бывших вождей СССР, перемешку со скифскими каменными бабами и другим средневековьем.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Великую Отечественную войну фашисты в Мариуполе не успели уничтожить музей. Зато нынешние фашисты уничтожили его сейчас.
Из более чем пятидесяти тысяч экспонатов удалось спасти и вывести в Донецкий музей на временное хранение только две тысячи артефактов.
Мариупольский краеведческий музей был основан в 1920 году и был когда-то самым крупным в Приазовье.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Здесь есть подвал, куда огонь не проник. В подвале было музейное хранилище, где находились экспонаты, не попавшие на основную выставку, — рассказывает мне Александр Прохарчук. Он житель соседнего дома и отгоняет от сгоревшего здания всех чересчур любопытных. Александр приглашает меня в кромешную темноту подвала. Свет фонарика выхватывает полки с керамическими осколками древней посуды, стеклянные колбы с заспиртованными змеями и другими земноводными, рогами животных.
Александр приглашает меня в кромешную темноту подвала. Свет фонарика выхватывает полки с керамическими осколками древней посуды, стеклянные колбы с заспиртованными змеями и другими земноводными, рогами животных.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Александр бережно поднимает с пола кольчугу. Высоко на полке стоят бюсты предшественников рода человеческого - разных питекантропов и других австралопитеков. Они стоят на полках выше, чем бюсты Ленина и Сталина.
Высоко на полке стоят бюсты предшественников рода человеческого - разных питекантропов и других австралопитеков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Еще здесь много портретов героев Великой Отечественной войны — мариупольцев со звёздами Героев СССР.
Во дворе стоит полуторка времён Великой Отечественной войны, с актуальной сейчас надписью на борту «За Родину!».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во дворе стоит полуторка времён Великой Отечественной войны, с актуальной сейчас надписью на борту «За Родину!».
Еще здесь много портретов героев Великой Отечественной войны — мариупольцев со звёздами Героев СССР.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Находятся здесь и два 75-миллиметровых орудия той поры. Недавно снаряд взорвался в трех метрах от них и образовал глубокую воронку. Но орудия не пострадали. Так и хочется законсервировать этот момент и сохранить его для будущих поколений. Музей объединил в одном кадре прошлое и настоящее. Старые орудия и свежая воронка от взрыва. Памятник, который возник сам.
Александр бережно поднимает с пола кольчугу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стволы этих орудий направлены на разбитую стену музея и создаётся странное впечатление, что это они расстреляли музей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во дворе музея стоят бюсты бывших вождей СССР, перемешку со скифскими каменными бабами и другим средневековьем. Среди всего этого хаоса странно смотрится необычный Ленин. Его голову прикрывает фашистская каска. Кто-то неудачно пошутил и надел её на голову Ильича.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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