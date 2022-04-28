Ничего, кроме пепла: Как сейчас выглядит разбитый Мариупольский музей

Среди всего этого хаоса странно смотрится необычный Ленин. Его голову прикрывает фашистская каска. Кто-то неудачно пошутил и надел её на голову Ильича. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не подскажете, где здесь Мариупольский краеведческий музей? — спрашиваю я явно коренного жителя города, везущего в магазинной тележке несколько баклажек с водой.

- Вот за углом, - угрюмо ответил он. - Но от него осталось только три каменные «бабы»-скифские скульптуры, да две пушки.

Из более чем пятидесяти тысяч экспонатов удалось спасти и вывести в Донецкий музей на временное хранение только две тысячи артефактов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сворачиваем за угол. Да, скульптуры стоят у закопченного здания. Две старинные пушки тоже на месте.

- Я здесь живу рядом, — подходит ко мне пожилой мужчина Юрий Редкобородый. - Мы сидели в подвале и не высовывались, когда были бои. В торец здания прилетело два снаряда. Вспыхнул пожар, музей почти весь сгорел.

Теперь на дверях висит на белом стандартном листе объявление: «Музей охраняется ДНР». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь на дверях висит на белом стандартном листе объявление: «Музей охраняется ДНР». Стучу в дверь - в ответ тишина. Деревянная дверь не открывается. Она скручена длинными шурупами. Похоже, что музей и стерегут лишь каменные бабы, да две старинные пушки.

В Великую Отечественную войну фашисты в Мариуполе не успели уничтожить музей. Зато нынешние фашисты уничтожили его сейчас. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Захожу в служебный вход, двери которого нараспашку. По металлической лестнице поднимаюсь выше. Большое помещение до черноты закопчённое и совершенно пустое. Очень сложно идти. Ноги тонут в толстом слое пепла. Кроме него здесь уже ничего нет.

Похоже, что музей и стерегут лишь каменные бабы, да две старинные пушки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мариупольский краеведческий музей был основан в 1920 году и был когда-то самым крупным в Приазовье. Здесь хранилось множество экспонатов. Археологические находки, изобразительные, письменные, природные памятники разных времен. Они рассказывали историю, культуру, быт и жизнь людей в этих местах с древнейших времён. Одна только библиотека музея насчитывала более 17 тысяч экземпляров книг, в том числе, сохранившихся ещё с царских времён.

Во дворе музея стоят бюсты бывших вождей СССР, перемешку со скифскими каменными бабами и другим средневековьем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Великую Отечественную войну фашисты в Мариуполе не успели уничтожить музей. Зато нынешние фашисты уничтожили его сейчас.

Из более чем пятидесяти тысяч экспонатов удалось спасти и вывести в Донецкий музей на временное хранение только две тысячи артефактов.

Мариупольский краеведческий музей был основан в 1920 году и был когда-то самым крупным в Приазовье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Здесь есть подвал, куда огонь не проник. В подвале было музейное хранилище, где находились экспонаты, не попавшие на основную выставку, — рассказывает мне Александр Прохарчук. Он житель соседнего дома и отгоняет от сгоревшего здания всех чересчур любопытных. Александр приглашает меня в кромешную темноту подвала. Свет фонарика выхватывает полки с керамическими осколками древней посуды, стеклянные колбы с заспиртованными змеями и другими земноводными, рогами животных.

Александр приглашает меня в кромешную темноту подвала. Свет фонарика выхватывает полки с керамическими осколками древней посуды, стеклянные колбы с заспиртованными змеями и другими земноводными, рогами животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр бережно поднимает с пола кольчугу. Высоко на полке стоят бюсты предшественников рода человеческого - разных питекантропов и других австралопитеков. Они стоят на полках выше, чем бюсты Ленина и Сталина.

Высоко на полке стоят бюсты предшественников рода человеческого - разных питекантропов и других австралопитеков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще здесь много портретов героев Великой Отечественной войны — мариупольцев со звёздами Героев СССР.

Во дворе стоит полуторка времён Великой Отечественной войны, с актуальной сейчас надписью на борту «За Родину!». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во дворе стоит полуторка времён Великой Отечественной войны, с актуальной сейчас надписью на борту «За Родину!».

Еще здесь много портретов героев Великой Отечественной войны — мариупольцев со звёздами Героев СССР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Находятся здесь и два 75-миллиметровых орудия той поры. Недавно снаряд взорвался в трех метрах от них и образовал глубокую воронку. Но орудия не пострадали. Так и хочется законсервировать этот момент и сохранить его для будущих поколений. Музей объединил в одном кадре прошлое и настоящее. Старые орудия и свежая воронка от взрыва. Памятник, который возник сам.

Александр бережно поднимает с пола кольчугу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стволы этих орудий направлены на разбитую стену музея и создаётся странное впечатление, что это они расстреляли музей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во дворе музея стоят бюсты бывших вождей СССР, перемешку со скифскими каменными бабами и другим средневековьем. Среди всего этого хаоса странно смотрится необычный Ленин. Его голову прикрывает фашистская каска. Кто-то неудачно пошутил и надел её на голову Ильича.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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