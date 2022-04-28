Продюсер о бойкоте Конкурса Чайковского: «Травлей российских музыкантов западный мир наказывает себя сам!»

Фото Валентина Кузьмина (ИТАР-ТАСС).

Музыкальный продюсер, автор и ведущий видеоканала «Сады искусств», выходящего на видео-платформе «ВК Видео», Павел Токарев высказался о решении Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (WFIMC) исключить из своего состава Конкурс Чайковского.

Напомним: решение об исключении Конкурса Чайковского было принято федерацией после отказа дирекции конкурса публично осудить политику России. Федерация опубликовала несколько официальных заявлений, тон которых становился все более отторгающим по отношению к российским музыкантам.

Однако редкий голос разума в Европе все же слышен. Так, немецкий омбудсмен Луиза Амтсберг высказалась против бойкота русской культуры. В интервью для Neue Osnabrucker Zeitung она заявила, что считает ошибкой бойкотировать русское искусство и культуру. Госпожа Амтсберг призвала общаться друг с другом, в том числе в сфере искусства и культуры. Так что небольшая надежда на продуктивные отношения с Европой в культурной сфере остается.

Музыкальный продюсер Павел Токарев считает, что мировая культура многое потеряет без российских пианистов, дирижёров, певцов.

- И во времена царской России, и во времена СССР наши музыканты были одними из лучших, а в ряде периодов – лучшими в мире! Даже во время холодной войны американец Ван Клиберн смог приехать в Москву и получить первый приз на международном конкурсе имени Чайковского с интерпретацией концерта для фортепьяно Рахманинова №3. Его поздравляли лично Никита Хрущев, композитор Дмитрий Шостакович, а затем чествовали в США, организовав парад на Манхеттене. Ван Клиберн еще не раз возвращался в СССР, давая концерты для ценившей его публики. Сейчас же западный мир наказывает себя сам, ведь искусство должно быть вне политики, - считает Токарев.

Такого же мнения и Андрей Батурин, председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей.

- История с исключением и запретом на все русское на этом не закончится. Но я уверен, что свято место пусто не бывает. Потенциал стран, не участвующих в травле России, в жанрах, соответствующих конкурсу Чайковского, пока не до конца раскрыт и мы им в этом поможем. Поэтому в итоге эти санкции по культурной линии, так же как и экономические санкции, ждёт провал, - уверен Батурин.