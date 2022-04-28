На все случи жизни: Названы 10 предметов и лекарств, обязательных в дачной аптечке

Фото: Shutterstock

28 апреля — День Скорой помощи, с чем мы и поздравляем прекрасных врачей неотложки! Желаем здоровья и меньше вызовов!

И мы можем сократить эти вызовы ведь будем честны, видеть людей в белых халатах на праздниках, да и не только на праздниках, не хочется. Так что лучше заранее принять профилактически меры, чтобы не вызывать «скорую» на дачу.

Напоминаем, какие лекарства стоит закупить перед длинными выходными, даже если вам кажется, что дачная аптечка укомплектована с прошлого года. И не забудьте про детские препараты, если планируется приезд детей.

От травм

1. Бактерицидный пластырь.

2. Зеленка, йод, перекись водорода. Лучше в маркерах - они меньше пачкаются и концентрация спирта не такая большая - не сожжет нежную детскую кожу.

3. Жгут (на всякий пожарный, если будет сильный порез).

4. Бинт (можно разной ширины), вата и ватные диски.

5. Жидкости, салфетки, спреи от ожогов и ранок (например, перекись водорода в маленьких упаковках, пантенол, спиртовые салфетки, хлоргексидин и т.п.)

Для желудка и от несварения

6. Сорбенты от отравления (энтеросгель, полисобрб или активированный, белый или любой другой угол).

7. Закрепляющие от диареи (лоперамид, смекта и пр. Регидрон от обезвоживания)

8. Антациды от изжоги и несварения (гастал, фосфалюгель, рени и пр.)

9. Ферменты для желудка или поджелудочной, если знаете, что можете не переварить шашлык. Как правило, их назначает врач, самим лучше не злоупотрбелять.

10. На всякий случай (сердечные и успокоительные): нитроглицерин - при сильной сердечной боли, как первая помощь. Валокордин или корвалол, если почувствуете сильное сердцебиение.

КСТАТИ

Не забывайте про насекомых

Аптечка должна быть укомплектована спреями и мазями от насекомых, аккарицидными кремами средствами от клещей (если собираетесь гулять по лесу). А также антигистаминными средствами, если вдруг укусит оса или мошка, чтобы снять отек и боль (например фенистил-гель, капли фенистил или зиртек, таблетки лоратадин, супрастин и т. п.).

В ТЕМУ

Если вдруг перепил

Мы, конечно, понимаем, что на свежем воздухе, да с друзьями или родней под хороший шашлык и разговор одной рюмочкой алкоголя ограничиться сложно. Но все же помните: ВОЗ перестала говорить, что существует безопасная доза алкоголя, по умолчанию считая теперь любую дозу алкоголя вредной.

Раньше относительно безопасной для организма считалась доза 30 г этанола (95% спирта) для мужчин. И 15 г для женщин. 15 грамм — это рюмка водки или коньяка (30 мл), 130 мл красного сухого вина, 330 мл пива.

Если все же превысили безопасную дозу, выпейте побольше воды без газа, можно стакан минеральной лечебно-питьевой воды, предварительно выпустив из нее газ. Хорошо помогут от головокружения и тошноты травяные чаи - ромашковый, мятный (можно развести мятное масло - 3-4 капли на полстакана воды).