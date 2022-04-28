Владимир Пресняков впервые высказался об униженной Алле Пугачевой

Владимир Пресняков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Спустя несколько дней после громкого скандала на ТВ, когда Маргарита Симоньян в прямом эфире назвала Максима Галкина «геем, который женился на пожилой женщине ради собственной выгоды», шоу-бизнес словно затаился. Примадонна с мужем молчат, хотя в последнее время юморист то и дело публиковал в соцсетях видеообращения из Израиля. В их поддержку высказались разве что звёздный адвокат Катя Гордон да Лайма Вайкуле, которые не постеснялись в выражениях. Так, например, последняя назвала откровения Симоньян «комариными укусами» и заверила, что Алла и Максим - «абсолютно счастливая и гармоничная пара», не обращающая внимания на домыслы. Кроме того, короткий пост в соцсетях опубликовал Игорь Николаев, которого с Аллой Борисовной связывает многолетняя дружба и почти родственные отношения: Николаев - крестный отец младшей дочери певицы Лизы Галкиной. «Наша семья вас любит и с нетерпением ждёт встречи!», - написал музыкант.

Молчание остальных артистов из «тусовки Пугачевой» - Филиппа Киркорова, Наташи Королевой, Александра Буйнова, Владимира Преснякова и многих других в соцсетях не осталось незамеченным. Поэтому, встретив Преснякова-младшего на объявлении номинантов премии RU.TV, сайт kp.ru прямо поинтересовался, поддерживает ли артист бывшую тещу в этой непростой ситуации.

- Конечно! - заверил певец, хотя и обмолвился, что с Аллой Борисовной они общаются редко. - Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред. Дорогие друзья, как бы вы не глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше!

Напомним, несколько дней назад в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сделала резкое заявление в адрес Максима Галкина. По ее словам, шоумен ничего не понимает ни в геополитике, ни вообще в патриотизме, но позволяет себе критиковать спецоперацию на Украине. Рассуждая о Галкине, медиаменеджер вышла из себя.

- Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека? - обличительно заявила руководитель RT. - И ты, вот такой человек, лживый-перелживый, печать ставить негде, позволяешь себе мою Родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем! Поэтому я, в конце концов, решила позволить себе говорить правду про них про всех.

Между тем, о своей ориентации и подозрениях в гомосексуализме Максим Галкин сам говорил пару лет назад в одном из интервью. Юморист признался, что такие слухи преследуют его со студенческой скамьи, хотя он ни разу не дал повода для подобных домыслов.