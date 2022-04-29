Старший сержант Попов стреляет из гранатомета первым

Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Комсомолка» продолжает публиковать наградные листы на военнослужащих Минобороны России, которые вписали себя в историю освобождения Донбасса и Украины от неонацистов, которых за 30 лет вырастили и воспитали западные разведки. Но по факту спецоперация на Украине завершила многовековой австро-венгерский проект по отрыву земель Донбасса от России. И провалился с треском он благодаря отважным и решительным действиям российских военнослужащих.

ОРГАНИЗОВАЛ ЗАКРЫТУЮ СВЯЗЬ

Полковник Евгений Волков

Фото: Министерство обороны РФ

«В целях обеспечения управления на комендантских участках расположенных на маршрутах движения основных сил и средств группировки российских войск полковником Евгением Волковым силами вверенной ему бригады была оперативно организована режимная телефонная связь.

Неоднократно попытки противника нарушить логистику материального обеспечения передовых подразделений группировки были безуспешны, благодаря развернутой бригадой полковника Волкова дополнительной системы связи и обеспечения оперативного оповещения взаимодействующих войск.

Действуя в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка в ходе боестолкновения с украинскими националистами в условиях минометного обстрела руководил действиями подразделений связи для обеспечения управления. При попытке прорыва обороны противником подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, где в крайне тяжёлой обстановке не допустил срывов обеспечения связи, организовал эвакуацию средств техники связи и личного состава из-под огня противника.»

СОРВАЛ ДВЕ АТАКИ РАДИКАЛОВ

Старший лейтенант Роман Матюк

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир взвода связи старший лейтенант Роман Матюк в составе мотострелкового батальона выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам.

Перед началом выдвижения основных сил Роман, организовал и обеспечил устойчивую связь с вышестоящим командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями. Во время ожидания команды, осуществляя наблюдение, лично обнаружил автомобиль противника, направляющийся на большой скорости в тыл колонны.

Мгновенно оценив обстановку, Роман вместе с подчиненными открыл прицельный огонь по противнику, в результате чего машина была выведена из строя, а находившиеся в ней националисты были уничтожены. При досмотре машины было обнаружено 3 ручных противотанковых гранатомета, а также большое количество взрывчатки.

В дальнейшем, во время продвижения вглубь освобождаемого населенного пункта, заметил националиста, целящегося из противотанкового гранатомета в танк батальона, и немедленно его уничтожил, тем самым спас технику и экипаж танка.

Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Романа Матюка позволили предотвратить готовящиеся националистами провокации и способствовали развитию наступления российских войск на позиции украинских радикалов».

РАЗБИЛ ЗАСАДУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший сержант Александр Попов

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир мотострелкового отделения старший сержант Александр Попов вместе со своим мотострелковым отделением неоднократно участвовал в сопровождении колонн материального и технического обеспечения для снабжения российских подразделений продовольствием, боеприпасами, горючими и смазочными материалами.

В ходе очередного марша Александр, двигаясь в головном дозоре, обнаружил вооруженную группу националистов на БМП, вооруженных гранатометом и стрелковым оружием, расположившихся в ответвлении от дороги и готовящих нападение на колонну.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, старший сержант Попов прицельным выстрелом из РПГ уничтожил БМП противника. В результате скоротечной атаки отделением под командованием Александра Попова остатки группы украинских диверсантов были ликвидированы.

Мужественные и решительные действия старшего сержанта Попова позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и выйти в назначенный район без потерь».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Херсонской области при разведке местности бойцы Росгвардии обнаружили два плавающих транспортера ПТС-2, оставленных Вооруженными силами Украины. В одном из них находилось 230 противодесантных мин, подготовленных к установке. Указанные боеприпасы уничтожены безопасным способом. В результате бойцы Росгвардии предотвратили возможную гибель мирного населения и использование мин в отношении группировки российской войск.

Фото: Предоставлено Росгвардией

Фото: Предоставлено Росгвардией

А в одной из школ Харьковской области росгвардейцы обратили внимание на учебники для старшеклассников, что открыто пропагандируют идеи нацизма.

По предварительным данным учебники по предмету «Защита Отечества» были созданы на основе документов вооруженных сил Украины и устава сухопутных войск США, методических материалов НАТО по ведению боевых действий.

Фото: Предоставлено Росгвардией

Фото: Предоставлено Росгвардией

Установлено, что в данной школе с 10 класса преподавалась дисциплина «Защита Отечества». Основной упор в учебных материалах делается на утверждении, что Российская Федерация является врагом, агрессором и оккупантом для Украины и западных стран. Школьникам прививали ненависть, вражду, злобу по отношении к гражданам России.

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