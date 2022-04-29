Светлана Хоркина открыла неприятную правду об Анне Нетребко

Светлана Хоркина. Фото: Евгений Разумный, Ведомости/ТАСС

Анна Нетребко закатила грандиозную вечеринку по случаю своего возвращения на европейскую сцену. Отвернувшаяся от России артистка веселилась в одном из заведений в Монте-Карло.

Анна Нетребко вернулась на сцену после двухмесячного перерыва буквально в 20-х числах апреля. Артистка заменила заболевшую итальянскую исполнительницу Марию Агресту.

Нетребко выступила в театре Монте-Карло в постановке "Манон Леско" вместе с супругом Юсифом Эйвазовым. Оперная дива после спектакля в Монако закатила шумную вечеринку. "Вечер после спектакля... Очень уставшие, но абсолютно счастливые, и ужин с шампанским заслужили", - объявила 50-летняя артистка.

Она появилась в эффектном полупрозрачном черном платье. Певица с удовольствием позировала перед камерами и не скрывала своего счастья. Ведь после Монако в планах Анны дать сольные концерты в Париже, Испании, Израиле и Италии.

Фото: соцсети Анны Нетребко

Между тем, официальных объявлений о восстановлении сотрудничества с Нетребко в европейских театрах пока не делали. С российской певицей разорвали контракты La Scala, Metropolitan Opera, Баварская опера и лейбл Centre Stage Artist Management.

В итоге Анна сделала заявление с осуждением действий России. Она также сообщила, что не состоит в политических партиях и не поддерживает кого-либо из российских политических лидеров.

Между тем на Родине в адрес Анны продолжает звучать критика. Так, радиоведущая Алла Довлатова рассказала прославленной гимнастке Светлане Хоркиной, которая пришла к ней в эфир "Русского радио", о беседе с сыном Павлом.

"Александр Овечкин каждый день приносит миллиард. Он не попадает ни под какие санкции. Я у своего сына Пашки спрашиваю: «А что, Овечкина не заставили от Родины отказаться?» А он мне отвечает: «Да кто его заставит. Они на него молятся». А я говорю: «А вот Нетребко заставили». Пашка ответил: «Значит, Нетребко не приносит таких денег»", - сообщила Довлатова.

В ответ Хоркина с улыбкой подметила: "Всех ласкала, но недоласкала".