Опозоренный Максим Галкин получил неожиданный удар

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Известие о том, что Максима Галкина заменили в шоу "Сегодня вечером", стало настоящим шоком для телезрителей. Несколько часов Первый канал держал интригу, не называя имени нового ведущего. Однако буквально сейчас стало известно, что молодого мужа Аллы Пугачевой заменили его близким другом Николаем Цискаридзе.

Максим Галкин за последние дни сделал несколько резких заявлений о России. Шокированные соотечественники, услышав скандальные выпады шоумена, призывали его одуматься.

А в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" знаменитость раскритиковала Маргарита Симоньян. "Что творит сейчас Галкин, я уже не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. ...Достоверно всем известно, что он - гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женился на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь, ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека", - заявила она.

Опозоренный на всю страну артист вот уже четыре дня не выходит на связь. Видимо, его дела плохи. Ранее артист признавался, что остался без рекламных контрактов и концертов на Родине. А теперь стало известно, что его изгнали из шоу на Первом канале.

Программа "Сегодня вечером" возвращается в эфир без Галкина. Шоумен вел развлекательную передачу почти пять лет. Уехавшему в Израиль шоумену быстро нашли замену в лице его близкого друга Николая Цискаридзе.

Пока неизвестно, останется ли он в проекте на постоянной основе. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга.

Стоит отметить, что Галкин и Цискаридзе дружат уже много лет. Танцовщик не раз рассказывал о благородном поступке коллеги. Максим поддержал Николая в непростой для него период. "Мы всегда общались, но я никогда не мог себе представить, что, когда начнется вся травля меня в 2013 году, Максим станет одним из очень немногих, кто не побоится сказать свое мнение! Я много раз говорил ему за это спасибо!... Максим, ты для меня настоящий человек. Я искренне тебя уважаю и ценю. Крепкого здоровья и всего самого наилучшего всей твоей большой семье! Всегда твой Колька", - писал артист балета.