Военная спецоперация на Украине 29 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 29 апреля 2022 года.

Правительство Германии было информировано о том факте, что немецкая неонацистская партия "Третий путь" оказывает материальную помощь украинским националистам. Об этом говорится в документе на сайте бундестага. Речь идет об ответе на соответствующий запрос от фракции "Левые".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан, предположительно, находящихся на территории комбината "Азовсталь". По словам Зеленского, украинская сторона готова к переговорам об эвакуации людей с территории комбината "Азовсталь".

Российские ракетные войска уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У". Об этом во время вечернего брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Штаты не отправят свои войска на Украину, вновь заявил американский лидер Джо Байден. Президент США подчеркнул, что объявленная помощь Украине будет стоить дорого. И добавил, что Штаты не атакуют РФ.