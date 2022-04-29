На Бронной – «Таня», в Сатире – «Маскарад без слов»

На фото: «Арбенин. Маскарад без слов» Фото: Екатерина Цветкова

«Таня»

На днях открылся после двухлетнего ремонта Театр на Малой Бронной. В день открытия 28 апреля вышла премьера спектакля «Таня» в постановке режиссера Константина Богомолова. Пьеса Алексея Арбузова считается одной из знаковых в советской драматургии.

Известно, что Алексей Арбузов написал эту пьесу специально для актрисы Марии Бабановой, когда ей было уже под 40 лет. Но мастерство и неповторимая индивидуальность актрисы не давала усомниться, в том что её героиня всё еще очень молодая женщина в поисках счастья и себя.

В Театре на Бронной в заглавной роли - Анна Потокина.

28, 29 апреля, 8 мая.

«Арбенин. Маскарад без слов»

В Театре сатиры – премьера спектакля режиссера Сергея Землянского по мотивам двух пьес Михаила Лермонтова «Арбенин» и «Маскарад». Это первая премьера объединенных трупп Театра сатиры и Прогресс сцены Армена Джигарханяна. Спектакль идет без слов. Вместо слов – пластика тела. Невербальным языком рассказывается известный сюжет о том, как немолодой и ревнивый муж отравил (подмешал яд в мороженое) свою юную жену. Главную роль играет Максим Аверин. Говорят, когда "Глухарю" предложили сыграть Арбенина, он прореагировал примерно так: «Вау! Мечты сбываются».

6, 17 мая.

«Душа моя Павел»

В Российском молодежном театре (РАМТ) вышел очень хороший спектакль по очень хорошей книжке Алексея Варламова. В драматургическую пьесу ее переработала Кристина Бабушкина. Режиссер постановки – Алексей Бородин. Начало 1980-х. Семнадцатилетний Павел Непомилуев приезжает в Москву из "закрытого" города. Он проваливается на вступительных экзаменах, однако, по счастливому стечению обстоятельств, все же становится студентом филфака МГУ. Во время традиционного выезда "на картошку" Павлу предстоит принять первое "боевое крещение": отстоять свои убеждения или навсегда распрощаться с мечтами об идеальном устройстве жизни вообще и советской действительности в частности. Приближение перемен (потом их назовут перестройкой) чувствуется повсюду... Помнит эти чувства и режиссер Алексей Бородин, которому в начале 80-ых было чуть за 40.

В спектакле заняты: Даниил Шперлинг, Янина Соколовская, Лариса Гребенщикова…

29 апреля, 12, 25 мая.

«Кабаре»

На основной сцене Театра Наций выходит спектакль «Кабаре» в постановке Евгения Писарева. В роли певицы Салли Боулз — Александра Урсуляк и победительница телевизионного конкурса «Большой мюзикл» Юлия Чуракова. Роль Клиффорда Брэдшоу исполнит Сергей Кемпо, а конферансье — Денис Суханов и Олег Савцов.

"Кабаре". Фото: Театр Наций

Новый спектакль Евгения Писарева не просто мюзикл, а музыкальная драма. Спектакль погружает зрителей в атмосферу последних дней Веймарской республики, когда жители Германии пытались убежать от социальных проблем и жить одним днем на фоне надвигающейся нацистской катастрофы.

Это первая лицензионная постановка в Москве мюзикла «Кабаре». С новой режиссурой, новой сценографией и новой хореографией. Не только герои, но и костюмы и декорации (немецкое белье и мебель 1920-1930-х годов, музыкальные номера на немецком языке) – все приближено к историческому контексту.

12- 15 мая.

«(Не) идеальный Че»

В Театре им.Ермоловой (премьера переносилась с марта) вышел спектакль «(Не) идеального Че» по пьесе Александра Цыпкина в постановке режиссера Талгата Баталова. Сюжет затейлив: по чатам ходит интимная фотография человека с выдающимися анатомическими данными. Хозяин детородного органа – идеального Че - нужен всем: и женщине из списка Форбс, и высокопоставленным аналитикам…

В спектакле заняты: Кристина Бабушкина, Андрей Мартынов, Антон Колесников…

6, 27 мая.