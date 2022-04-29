Калашникова потребовала у Chanel через суд 100 миллионов рублей

Певица и телеведущая Анна Калашникова. Фото: Личный архив

Нет так давно модный дом Chanel выступил с официальным запретом для русских модниц и модников, заставив их при покупке продукции компании подписывать бумагу о том, что они обязуются не носить или использовать данный товар в нашей стране.

Первой о запрете сообщила блогерша Лиза Литвин. Девушка хотела купить сумку в аэропорту ОАЭ.

«Вот так выглядит документ, который русские должны подписать, если они хотят купить вещи Chanel. Дословно: «Я не живу в России и не буду носить их на территории России», — пояснила героиня социальной сети.

Проверить данную информацию, а потом и выразить свое возмущение по случаю столь изощренной западной блокады поспешили многие светские львицы. Яна Рудковская, Ксения Бородина, Алена Водонаева , Виктория Боня, Лена Ленина и многие другие не только на словах осудили политику бренда, но и поспешили избавиться от его продукции, демонстративно разрезав сумки на камеру.

Однако дальше всех в своем праведном гневе зашла звезда популярных ток-шоу Анна Калашникова. Девушка подала в суд на модный дом, заявив, что модный дом нарушил ее права потребителя и причинил ей моральный вред русофобской выходкой.

-Я решила бороться потому, что мне надоело лицемерие Запада,-объяснила kp.ru Калашникова.- Эти люди то и дело говорят о равноправии и толерантности, но при этом совершают чудовищные выпады в сторону русских. В последних сериах «Секса в Большом городе» наших соотечественниц открыто назвали проститутками…Почему? Потому что русские женщины самые красивые в мире?

Или это просто травля русского народа? В связи с этим я хочу добиться хоть какой –то справедливости. По крайней мере финансовой. Средства, которые я получу в ходе этой компании, я планирую отдать на благотворительность. Часть перечислить в фонд беженцев из Луганска и Донецка, -заявила kp.ru Калашникова.

В распоряжении «Комсомольской правды», оказалась копия иска, составленного Анной и ее юристами. В нем светская львица претендует почти на 100 миллионов рублей компенсации от Chanel.

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