Богомолов поставил точку в слухах о своем разводе с Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошло знаковое для всех театралов событие: Театр на Малой Бронной вновь открылся после долгой реставрации. Его художественный руководитель Константин Богомолов пригласил зрителей оценить обновленные интерьеры исторического здания. Поздравить мужа с новосельем пришла и Ксения Собчак.

Появление телеведущей вызвало настоящий ажиотаж. В последние недели ходили слухи о том, что между супругами не все ладно. В воздухе упорно витало слово «развод». Подозрения поклонников усилились после новости о том, что Ксения продала свою элитную квартиру в Хамовниках – возможно, чтобы избежать раздела имущества. К тому же журналистку теперь сложно застать дома: она то и дело улетает в служебные командировки снимать интервью. Теледива жаловалась в соцсетях, что у нее не хватает времени даже для того, чтобы уделить достаточно внимания сыну Платону – что уж тут говорить о муже!

Но, судя по тому, как супруги мило обнимались на премьере и вместе позировали фотографам, в их семье по-прежнему царит мир и покой. Более того, режиссер поставил точку в слухах о его разводе с Собчак, посвятив жене нежный пост в личном блоге. Константин поблагодарил Ксению за поддержку и назвал ее «болеющей» (в хорошем смысле этого слова) женой и своим серым кардиналом.

- Ну вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенные. И все три года рядом была она. Ксения. Она прислала мне когда то фото - референс того, как должен в атмосфере выглядеть интерьер, как должна быть решена его колористика, его дух. Потом оказалось - в слоях штукатурки и был этот близкий итоговому цвет. И так и двигались дальше. Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый - блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая, - написал Константин Богомолов.

Ксения поздравила мужа с открытием театра. Фото: кадр видео.

Ксения также разместила в своем Telegram-канале видеоролик с мужем и подписала: «Поздравляю с открытием», добавив сердечко.

Ремонт в здании на Малой Бронной, в стенах которого театр располагается с 1962 года, начался в январе 2020 года. Тогда же труппа театра переехала в театрально-концертный зал «Дворец на Яузе» и начала показывать спектакли на его сцене. Теперь, наконец, артисты снова будут играть на родной сцене. «Мы возвращаемся домой», - сообщил Богомолов накануне открытия театра.