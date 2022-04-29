Публиковал голые фото и поссорил с семьей: Внучка экс-президента Узбекистана обвинила российского блогера Амирана Сардарова в домашнем насилии

Амиран и Мариам поженились в апреле прошлого года и прожили в браке всего девять месяцев. Фото: соцсети.

В феврале российский блогер Амиран Сардаров объявил о разводе с внучкой первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой. 35-летний актер и 23-летняя наследница знаменитой семьи Ислама Каримова поженились в апреле прошлого года и прожили в браке всего девять месяцев. Со стороны казалось, что они очень счастливы – блогер регулярно публиковал в соцсетях снимки с женой. Однако сейчас Мариам призналась, что ее брак обернулся настоящим кошмаром. Девушка обвинила экс-супруга в домашнем насилии и призналась, что до сих пор посещает психолога, чтобы избавиться от последствий этих отношений.

- Он может казаться порядочным человеком, но это не так. Вы даже не представляете, что мне пришлось пережить. Если бы узнали, то стали бы меня жалеть. Но мне этого не нужно, - рассказала Мариам подписчикам.

Амиран опубликовал в личном блоге фотографию обнаженной Мариам без ее разрешения. Фото: соцсети.

Почти сразу после их свадьбы разразился громкий скандал: Амиран показал в личном блоге фотографию Мариам без трусов. И хотя блогер прикрыл интимное место молодой жены рукой, снимок произвел эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас Мариам уверяет, что Сардаров опубликовал этот кадр, не спросив ее согласия. Как выяснилось, именно скандала Амиран и добивался.

- Он сказал, что так работают соцсети и я ничего не понимаю. Это хайп любой ценой, а я должна поддерживать его. Я плакала… Меня после этого называли девушкой легкого поведения, желали смерти, присылали семье. В Узбекистане все видели это фото. Это позор и клеймо, с которым мне придется жить до конца своей жизни. Меня с детства учили быть скромной девушкой, а тут такая ситуация, - сетует внучка экс-президента Узбекистана.

Ради мужа Мариам, выросшая в США, переехала в Россию. Ее семья это не одобрила, как и сам брак девушки. В итоге она полностью порвала отношения с родными.

- Что было тогда с моими мозгами, я не понимаю. Он на тот момент окончательно испортил отношения с моими родителями. Он получил, что хотел: отгородил меня от семьи и друзей, - поделилась Мариам.

Теперь девушка собирается хранить свою личную жизнь в секрете. Она намерена общаться только с людьми своего круга, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

- Я свою личную жизнь афишировать не буду. Надеюсь, что мои следующие отношения будут очень приватными. Планирую выбирать людей, с которыми училась в школе или университете, тех, с кем у меня много общих друзей, проверенных, одним словом. Не собираюсь больше встречаться с людьми с улицы, - сообщила Тилляева.

Жених и невеста поженились в Лас-Вегасе. Фото: соцсети.

Сардаров уже прокомментировал обвинения в абьюзе, списав непонимание между ним и бывшей женой на разницу в возрасте.

- О Маше могу сказать только хорошее. Она светлая, энергичная, очень добрая девочка. Мы разошлись и не общаемся уже несколько месяцев. Я знаю, что она снова встречается со своим бывшим парнем Джими. Поэтому для меня сегодняшний комментарий оказался неожиданным. Если я Машу как-то обидел или задел ее чувства, то готов встретиться и оказать любую поддержку. Никогда ничего плохо не говорил о ней, и к Машиной семье отношусь с большим уважением, - сообщил Сардаров.

Мать Мариам – младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева, бывший дипломат и представитель республики Узбекистан при ЮНЕСКО. Лола давно живет в США вместе с мужем, бизнесменом Тимуром Тилляевым. Их трое детей, включая Мариам, выросли в Америке.

Свадьбу Сардаров и его избранница тоже сыграли в Шатах. Однако пышного бракосочетания, какие обычно устраивают представители состоятельных восточных семей для своих наследниц, не было. Близкие девушки сразу были против ее брака. Поэтому жених и невеста скромно поженились в Лас-Вегасе.

Уже в декабре блогер жаловался в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» Басты, что семья жены так и не приняла его.

- Я бы хотел больше сказать что-то про личные отношения, так как всегда был открыт, но… Я так скажу, мы с Машей не общаемся с ее родителями. С моим появлением они перестали с нами общаться. Вот это все, что я могу сказать, - рассказал Амиран.

Мариам с братом и мамой Лолой Каримовой-Тилляевой. Фото: соцсети.

Близких девушки можно понять. Из-за обнаженного снимка Мариам ее матери пришлось публично оправдываться в соцсетях.

- Моей дочери Мариам уже 22 года. Основную часть своей жизни она провела за рубежом. У нее свои понятия о жизни – что можно, а что нельзя, что красиво, а что – нет. Каждый человек отвечает за себя. Их поступки влияют на их жизнь. В качестве матери я могу одобрять ее или нет, это мое дело. К этому президент Каримов не имеет отношения. Он посвятил свою жизнь работе. Дела, которые делают его дети и внуки, не имеют отношения к его работе, - написала Лола Каримова. - Если моя дочь вас раздражает, просто не смотрите на нее. Делайте то, что вам нравится и приносит радость.