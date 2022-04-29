Конгресс США приостановил рассмотрение запроса Байдена о выделении Украине $33 миллиардов

Джо Байден направил в Конгресс официальный запрос о выделении Украине дополнительного финансирования Фото: REUTERS

Представители обеих партий в Конгрессе США приостановили рассмотрение проекта закона о выделении Украине очередной военной помощи на сумму в $33 миллиарда.

Решение вопроса о дополнительном финансировании Незалежной может занять несколько недель.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден направил в Конгресс официальный запрос о выделении Украине дополнительного финансирования на протяжении ближайших месяцев.

По задумке главы Белого дома, в эту сумму должны быть включены средства из арестованных представителями США активов, которые так или иначе связаны с Россией. Байден высказал предположение, что подобная мера окажет давление на российских олигархов, которые в свою очередь начнут влиять на правительство страны.

В Палате представителей прокомментировали процесс рассмотрения законопроекта, отметив, что до момента окончательного голосования документ моет рассматриваться в течение длительного срока. По мнению помощника руководства Палаты представителей от Демпартии, речь может идти минимум о нескольких неделях.

– Я хочу знать, во что мы инвестируем. Я хочу убедиться, деньги действительно доходят туда, куда должны идти. Дьявол кроется в деталях, – цитирует CNN одного из сенаторов.