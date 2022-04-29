«Евреям и собакам вход воспрещен!»: В Иерусалиме появились провокационные плакаты

В Израиле 28 апреля отмечают День памяти жертв Холокоста Фото: REUTERS

В День памяти жертв Холокоста, который прошел в Израиле 28 апреля, неизвестные в Иерусалиме устроили провокацию: на воротах, ведущих на Храмовую гору, были расклеены плакаты с изображением звезды Давида и надписью «По требованию ХАМАСа евреям и собакам вход воспрещен!».

Надписи увидело огромное количество людей, среди которых были как израильтяне, так и иностранные туристы. Вскоре на место прибыли правоохранители, которые сняли плакаты и пообещали принять все меры к поиску неизвестных вандалов.

Источники отмечают, что подобные провокации могут стать причиной возбуждения уголовного дела.

Наиболее убедительной выглядит версия, согласно которой плакаты на воротах разместили члены еврейского движения «Хозрим ла-Хар» («Возвращаемся на гору»). По мнению представителей полиции, активисты таким образом протестуют против отсутствия решительных действий правительства Израиля в отношении Храмовой горы, которая в последние дни Рамадана закрыта для евреев.

Именно поэтому в плакатах были использованы аналогии, отсылающие к Германии времен Гитлера. Кроме этого, были обнаружены и другие листовки с надписями «Закрыть гору – сдаться терроризму» и «Храмовая гора свободна от евреев».