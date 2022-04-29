Британские полицейские уверены, что раскрыли похищение века

Полиция пошла на крайность и выпустила сенсационное заявление Фото: REUTERS

Исчезновение четырехлетней британской малышки в 2007 году потрясло весь мир. Выпуски европейских новостей ежедневно начинались с фотографий маленькой белокурой девочки с зелеными глазами: все надеялись, что найдутся свидетели похищения Мадлен Макканн.

Сыщикам потребовалось 15 лет на то, чтобы назвать имя основного подозреваемого по этому делу.

В 2007 году родители Мадлен Макканн отправилась отдыхать на португальский курорт в Прайя-да-Луш вместе с детьми. Как-то вечером, оставив малышей одних дома, они отправились со своими друзьями на ужин в ресторан. Заведение находилось в 50 метрах от апартаментов, в которых остановились Макканны, и мать могла видеть то, что происходит в доме. К тому же родители по очереди навещали детей каждые полчаса.

Но когда они вернулись, то не увидели в постели старшей дочери. Мать с отцом сразу же заявили в полицию, к поиску ребенка подключились волонтеры. Но все усилия были тщетны.

Полиция пошла на крайность и выпустила сенсационное заявление, согласно которому главными подозреваемыми стали… родители пропавшего ребенка.

Макканны покинули Португалию. Позже с четы сняли все обвинения, поскольку у них было алиби.

К поискам подключился Интерпол, были допрошены тысячи людей и проведены сотни экспертиз.

И только когда к делу подключились британские полицейские, появился первый подозреваемый - 44-летний немец Кристиан Брюкнер.

Следователи уверены, что мужчина убил 4-летнюю малышку сразу после похищения. В настоящее время Брюкнер находится в тюрьме, где отбывает срок за изнасилование 72-летней женщины. На нее он напал на том же курорте.

Пока информации, доступной для журналистов, немного. Известно лишь, что Брюкнер свою вину пока не признает.