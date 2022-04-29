В Британии призвали «мерзнуть за Украину»

Понижение температуры в жилых помещениях всего на 2 градуса Цельсия (с 20 до 18) способно дать экономию энергии в 20-25% Фото: REUTERS

Журналист из Великобритании Крис Джайлз обратился ко всем неравнодушным европейцам с призывом «померзнуть во имя Украины» – по его мнению, снижение температуры в домах поможет Европе справиться с зависимостью от российского газа.

Для того, чтобы внести свою лепту в борьбу с ненавистной Россией, уверен журналист, необходимо, чтобы температура в квартирах не превышала 18 градусов.

- Температура в домах Соединенного королевства стала на пять градусов выше за последние 40 лет. Мы можем носить больше слоев одежды, использовать одеяла и покупать эффективные куртки с подогревом от батареек, – заявил Джайлз.

Согласно подсчетам консалтинговой компании Cambridge Energy, понижение температуры в жилых помещениях всего на 2 градуса Цельсия (с 20 до 18) способно дать экономию энергии в 20-25%.

Многие европейцы с такими призывами не согласны: они считают, что в цивилизованной Европе объявлен конкурс на самые неадекватные способы борьбы с Россией. Так ради экономии топлива граждан призывают ездить медленнее, с целью экономии газа – купаться реже (оказывается, это даже очень полезно для кожи), а еще – меньше есть. В частности мяса, на производство которого идет очень много энергии.

Кстати, пока что в Европе придумали лишь одно: нарастить закупки российского газа, чтобы иметь возможность реверсных поставок в те страны, которые принципиально отказались от приобретения голубого топлива за рубли.