Председатель СК Бастрыкин поручил помочь беженцам из республик Донбасса в поиске родственников в России

Mногие люди, вынужденно покинувшие свои дома, сообщают об утере связи с родными Фото: REUTERS

Следственный комитет России будет помогать беженцам из республик Донбасса и освобожденных территорий в поиске родственников, живущих на территории нашей страны. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил запустить для этого отдельную горячую линию.

«Наряду с вопросами социального и бытового характера многие люди, вынужденно покинувшие свои дома, сообщают об утере связи с родными, оставшимися в зоне проведения специальной военной операции, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Обращаясь на горячую линию, беженцы просят Следственный комитет России помочь установить местонахождение своих близких».

Помимо собственно помощи в поисках родных сотрудники Следственного комитета продолжат и работу по сбору и документированию информации о военных преступлениях киевского режима.

Также во всех регионах следователи СК посещают эвакуированных из ЛНР, ДНР и освобожденных территорий людей в местах их размещения, проверяют условия и обеспечение предметами первой необходимости.

Горячая линия Информационного центра СК России для прибывающих: 8-800-100-12-60 #6. Кроме того, задать вопросы и попросить о помощи можно в официальных социальных сетях Следственного комитета: Телеграм, ВК, Одноклассники.