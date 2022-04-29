Николай Ефимович: БелРос продержался на YouTube дольше всех

Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович Фото: Иван МАКЕЕВ

YouTube удалил, наверное, последний канал, который давал возможность пользователям во всем мире, главным образом, на постсоветском пространстве, получать объективную информацию и профессиональную подачу видеоконтента о том, что касается событий в бывших республиках СССР - в первую очередь, на Украине, а также в Российской Федерации и в Белоруссии. БелРос, в частности, выдавал актуальную информацию и аналитику и по спецоперации, и по тому, что ее сопровождает. Именно эта профессиональная деятельность, похоже, и стала приговором для канала от «беспристрастного руководства» YouTube.

«КП» попросила прокомментировать это изгнание из «свободного интернет-пространства» председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства Николая Ефимовича.

- Как вам объяснили закрытие БелРоса на YouTube — если такое объяснение было?

- У нас прежде было ограничение по фильму «Ржев. 500 дней в огне» - 18+. Потом было два предупреждения за общественно-политический контент.

- О чем речь?

- О материале, где говорилось о призывах украинских должностных лиц к расправам над российскими военными. Под это же дело подвели, как ни странно, материал о вакцине «Спутник» в Беларуси. Ну, это вообще смешно. А по большому счету, нас закрыли, как я полагаю, за программу «Факты на стол». Скандал вызвала последняя апрельская программа по Зеленскому.

- То есть, все-таки трех положенных по правилам уведомления перед закрытием не было?

- Было два предупреждения и блокировка. 26 апреля у нас заканчивалась вторая двухнедельная блокировка. И без всякого третьего предупреждения нас закрыли и удалили.

- Обращаться в суд думаете?

- А хоть кто-то хоть где-то выиграл такой суд?

- Дальнейшие действия?

- Сделали канал БелРос 2.0. Но, думаю, нам его быстро закроют. У нас есть канал о путешествиях Карта Родины. Мы, в общем, ожидали закрытия - и потому туда перенесли контент из ныне закрытого канала. И сейчас на нем выкладываем всю текущую повестку.

- Что с остальными соцсетями?

- Всю повестку также перенесли на RuTube. И на Дзен.

- Падение в посещаемости большое?

- На Карте Родины у нас, конечно, пока нет 5 миллионов просмотров, которые были у БелРоса на YouTube. Кажется, там пока немногим более полумиллиона.

- Вы долго держались.

- Мы оставались, кажется, последним каналом с господдержкой в YouTube . Все российские федеральные каналы были оттуда удалены раннее. Да, мы продержались дольше всех. И у нас сильно стали расти просмотры за последние недели. Народ ринулся смотреть, понимая, что где-то же надо получать объективную визуальную информацию. При том более 50% просмотров у нас проходило с Украины. Плюс Прибалтика смотрела. Выводы были сделаны.