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29 апреля 2022 7:47

Николай Ефимович: БелРос продержался на YouTube дольше всех

Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства рассказал KP.RU, почему популярный видеохостинг закрыл канал БелРосТВ, набиравший весной миллионы просмотров
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович

Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович

Фото: Иван МАКЕЕВ

YouTube удалил, наверное, последний канал, который давал возможность пользователям во всем мире, главным образом, на постсоветском пространстве, получать объективную информацию и профессиональную подачу видеоконтента о том, что касается событий в бывших республиках СССР - в первую очередь, на Украине, а также в Российской Федерации и в Белоруссии. БелРос, в частности, выдавал актуальную информацию и аналитику и по спецоперации, и по тому, что ее сопровождает. Именно эта профессиональная деятельность, похоже, и стала приговором для канала от «беспристрастного руководства» YouTube.

«КП» попросила прокомментировать это изгнание из «свободного интернет-пространства» председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства Николая Ефимовича.

- Как вам объяснили закрытие БелРоса на YouTube — если такое объяснение было?

- У нас прежде было ограничение по фильму «Ржев. 500 дней в огне» - 18+. Потом было два предупреждения за общественно-политический контент.

- О чем речь?

- О материале, где говорилось о призывах украинских должностных лиц к расправам над российскими военными. Под это же дело подвели, как ни странно, материал о вакцине «Спутник» в Беларуси. Ну, это вообще смешно. А по большому счету, нас закрыли, как я полагаю, за программу «Факты на стол». Скандал вызвала последняя апрельская программа по Зеленскому.

- То есть, все-таки трех положенных по правилам уведомления перед закрытием не было?

- Было два предупреждения и блокировка. 26 апреля у нас заканчивалась вторая двухнедельная блокировка. И без всякого третьего предупреждения нас закрыли и удалили.

- Обращаться в суд думаете?

- А хоть кто-то хоть где-то выиграл такой суд?

- Дальнейшие действия?

- Сделали канал БелРос 2.0. Но, думаю, нам его быстро закроют. У нас есть канал о путешествиях Карта Родины. Мы, в общем, ожидали закрытия - и потому туда перенесли контент из ныне закрытого канала. И сейчас на нем выкладываем всю текущую повестку.

- Что с остальными соцсетями?

- Всю повестку также перенесли на RuTube. И на Дзен.

- Падение в посещаемости большое?

- На Карте Родины у нас, конечно, пока нет 5 миллионов просмотров, которые были у БелРоса на YouTube. Кажется, там пока немногим более полумиллиона.

- Вы долго держались.

- Мы оставались, кажется, последним каналом с господдержкой в YouTube . Все российские федеральные каналы были оттуда удалены раннее. Да, мы продержались дольше всех. И у нас сильно стали расти просмотры за последние недели. Народ ринулся смотреть, понимая, что где-то же надо получать объективную визуальную информацию. При том более 50% просмотров у нас проходило с Украины. Плюс Прибалтика смотрела. Выводы были сделаны.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ