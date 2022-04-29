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Звезды29 апреля 2022 9:00

Рыдала на плече у Филиппа Киркорова: изгнанная из группы Анна Asti впала в депрессию

Анна Asti рассказала, как Филипп Киркоров утешил ее после ухода из группы
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Анна призналась, что распад группы стал для нее ударом

Анна призналась, что распад группы стал для нее ударом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя полгода после ухода из группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая сохранила за собой псевдоним (из-за чего на сцене фактически оказались две Asti - сольная и новая участница коллектива Севиль Велиева), выпустила второй хит. На этот раз в дуэте с Филиппом Киркоровым, который давно восхищался ее вокалом. Оказалось, у этой песни драматичная история.

На объявлении номинантов премии RU.TV Анна призналась, что распад группы стал для нее ударом. Изначально экс-партнеры пытались представить расставание как нечто неизбежное: мол, за 10 лет в коллективе они выросли, Asti созрела до сольной карьеры и при этом все остались друзьями. Но, похоже, распад группы был совсем не таким мирным и случился не по инициативе солистки.

Похудевшая Asti на объявлении номинантов премии RU.TV.

Похудевшая Asti на объявлении номинантов премии RU.TV.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Вся эта ситуация стала для меня неожиданной. Я была в грусти, в недоумении, в депрессии, - поделилась Анна Дзюба. - На тот момент я находилась все время одна и не хотела никого видеть. Муж беспокоился: "Может, с кем-нибудь встретимся? С кем ты хочешь?". И в какой-то момент я подумала, что хочу пообщаться с Филиппом - мне давно хотелось с ним поужинать и просто поговорить. И вот в декабре прошлого года мы приехали к Филиппу, он очень круто нас встретил. Я рассказала ему про всю свою ситуацию, про свои опасения, и Филипп меня поддержал: "Анечка, твой голос неповторимый!". Убедил, что люди меня ждут, что-то посоветовал. И в этом разговоре родилась идея песни о том, как девочка с разбитым сердцем пришла просить совета у своего старшего друга. Собственно, так и вышло: песня "хобби" была написана специально под нас с Филиппом.

- Аня, какой Филипп в жизни - в него можно влюбиться?- поинтересовался у Asti сайт kp.ru.

- Ну, я как женщина замужняя - вот колечко! - не могу так говорить о мужчинах. Это будет нелестно по отношению к моему мужу. Но Филипп совершенно потрясающий человек. Я всегда слушаю его истории с открытым ртом, только киваю и хлопаю глазами. У него была очень непростая жизнь, и когда Филипп говорит с тобой по душам, ты чувствуешь тепло объятий взрослого и мудрого человека. У меня в жизни нет таких наставников, которые могли бы поддержать советом - даже отца у меня нет уже много лет. Поэтому, кроме мужа, мне не к кому обратиться. А Филипп в тот вечер подтвердил, что я не зря так стремилась к нему всем сердцем. У него действительно большая душа.

Асти напомнила о своем замужестве, блеснув обручальным колечком.

Асти напомнила о своем замужестве, блеснув обручальным колечком.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

- И ему можно поплакать в жилетку?

- Да. Я плакала у него на плече.

- Вы так похудели из-за нервов? Сколько сбросили?

- Я похудела специально для моей новой жизни в качестве сольной артистки. Ушли 6 килограммов.

- Насколько вам одной сложнее, чем в дуэте?

- Я не скажу, что это сложнее. Потому что на протяжении 10 лет в группе мы прошли огромный путь и было немало сложных моментов. Поверьте, с очень многими задачами приходилось справляться самостоятельно. Поэтому, учитывая весь мой бэкграунд, мне не привыкать. На самом деле все в жизни мне доставалось через боль. Я девочка крепкая, справлюсь. Я работаю с командой, которая очень в меня верит, и мне кажется, что сейчас стало даже легче.

- Вам с нуля приходится создавать репертуар? Прежние песни ведь нельзя исполнять?

- Да, все верно. Но те песни все равно вы слышите с моим голосом! - подмигнула Asti.

Что же касается группы, Артик (Артем Умрихин) продолжает ковать хиты с новой солисткой Севиль Велиевой. Их первый трек "Гармония" не покидает первые строчки чартов, но Велиевой пока приходится туго: для поклонников она все-таки №2 и вынуждена терпеть постоянное сравнение c предшественницей.

Кстати, на премию RU.TV, которая пройдет 28 мая в "Крокус Сити Холле", Анна Asti номинирована как "Лучший старт", а группа Artik & Asti попала сразу в две номинации: "Лучший дуэт" и Лучшая песня".

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