Рыдала на плече у Филиппа Киркорова: изгнанная из группы Анна Asti впала в депрессию

Анна призналась, что распад группы стал для нее ударом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя полгода после ухода из группы Artik & Asti Анна Дзюба, которая сохранила за собой псевдоним (из-за чего на сцене фактически оказались две Asti - сольная и новая участница коллектива Севиль Велиева), выпустила второй хит. На этот раз в дуэте с Филиппом Киркоровым, который давно восхищался ее вокалом. Оказалось, у этой песни драматичная история.

На объявлении номинантов премии RU.TV Анна призналась, что распад группы стал для нее ударом. Изначально экс-партнеры пытались представить расставание как нечто неизбежное: мол, за 10 лет в коллективе они выросли, Asti созрела до сольной карьеры и при этом все остались друзьями. Но, похоже, распад группы был совсем не таким мирным и случился не по инициативе солистки.

Похудевшая Asti на объявлении номинантов премии RU.TV. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Вся эта ситуация стала для меня неожиданной. Я была в грусти, в недоумении, в депрессии, - поделилась Анна Дзюба. - На тот момент я находилась все время одна и не хотела никого видеть. Муж беспокоился: "Может, с кем-нибудь встретимся? С кем ты хочешь?". И в какой-то момент я подумала, что хочу пообщаться с Филиппом - мне давно хотелось с ним поужинать и просто поговорить. И вот в декабре прошлого года мы приехали к Филиппу, он очень круто нас встретил. Я рассказала ему про всю свою ситуацию, про свои опасения, и Филипп меня поддержал: "Анечка, твой голос неповторимый!". Убедил, что люди меня ждут, что-то посоветовал. И в этом разговоре родилась идея песни о том, как девочка с разбитым сердцем пришла просить совета у своего старшего друга. Собственно, так и вышло: песня "хобби" была написана специально под нас с Филиппом.

- Аня, какой Филипп в жизни - в него можно влюбиться?- поинтересовался у Asti сайт kp.ru.

- Ну, я как женщина замужняя - вот колечко! - не могу так говорить о мужчинах. Это будет нелестно по отношению к моему мужу. Но Филипп совершенно потрясающий человек. Я всегда слушаю его истории с открытым ртом, только киваю и хлопаю глазами. У него была очень непростая жизнь, и когда Филипп говорит с тобой по душам, ты чувствуешь тепло объятий взрослого и мудрого человека. У меня в жизни нет таких наставников, которые могли бы поддержать советом - даже отца у меня нет уже много лет. Поэтому, кроме мужа, мне не к кому обратиться. А Филипп в тот вечер подтвердил, что я не зря так стремилась к нему всем сердцем. У него действительно большая душа.

Асти напомнила о своем замужестве, блеснув обручальным колечком. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- И ему можно поплакать в жилетку?

- Да. Я плакала у него на плече.

- Вы так похудели из-за нервов? Сколько сбросили?

- Я похудела специально для моей новой жизни в качестве сольной артистки. Ушли 6 килограммов.

- Насколько вам одной сложнее, чем в дуэте?

- Я не скажу, что это сложнее. Потому что на протяжении 10 лет в группе мы прошли огромный путь и было немало сложных моментов. Поверьте, с очень многими задачами приходилось справляться самостоятельно. Поэтому, учитывая весь мой бэкграунд, мне не привыкать. На самом деле все в жизни мне доставалось через боль. Я девочка крепкая, справлюсь. Я работаю с командой, которая очень в меня верит, и мне кажется, что сейчас стало даже легче.

- Вам с нуля приходится создавать репертуар? Прежние песни ведь нельзя исполнять?

- Да, все верно. Но те песни все равно вы слышите с моим голосом! - подмигнула Asti.

Что же касается группы, Артик (Артем Умрихин) продолжает ковать хиты с новой солисткой Севиль Велиевой. Их первый трек "Гармония" не покидает первые строчки чартов, но Велиевой пока приходится туго: для поклонников она все-таки №2 и вынуждена терпеть постоянное сравнение c предшественницей.

Кстати, на премию RU.TV, которая пройдет 28 мая в "Крокус Сити Холле", Анна Asti номинирована как "Лучший старт", а группа Artik & Asti попала сразу в две номинации: "Лучший дуэт" и Лучшая песня".