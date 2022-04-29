Царь-гормон: как понять, что мужчине не хватает тестостерона

Без тестостерона и речи нет ни о какой физической силе, выносливости и мускулатуре Фото: Shutterstock

Без гормонов, которые вырабатывает организм мужчины, невозможно ни крепкое здоровье, ни физическая сила и выносливость. Валерий Саванович, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.ru, расскажет, какие гормоны и для чего вырабатываются в мужском организме, и к чему приводят гормональные нарушения.

ФУНКЦИИ ТЕСТОСТЕРОНА

Давайте представим, что будет, если из организма мужчины исчезнет тестостерон.

Во-первых, конечно, можно сразу забыть о либидо, эрекции и радостях интимной жизни, а также о зачатии ребенка.

Во-вторых, без тестостерона и речи нет ни о какой физической силе, выносливости и мускулатуре, красотой и рельефом которой мужчины хвастаются не меньше, чем женщины — тонкостью талии.

В-третьих, тестостерон обеспечивает плотность костей, так что без него мужчина будет страдать от частых переломов.

В-четвертых, этот гормон регулирует обмен жиров и распределение жировой ткани, а потому без него мужчина стремительно набирает вес.

В-пятых, без него голос становится тоньше, женоподобнее. То есть тестостерон влияет на формирование гортани и тембр голоса.

А еще он влияет на рост бороды и волос на теле, уровень гемоглобина и функционирование ЦНС… Словом, это совершенно необходимый для нормальной работы организма гормон.

ОТКУДА ОН БЕРЕТСЯ

Тестостерон производится в мужских половых железах и в сетчатой зоне надпочечников, и его уровень меняется в течение жизни. Примерно в 11-14 лет в гипоталамусе мальчиков начинается выработка гормона гонадолиберина, под действием которого надпочечники и половые железы начинают активно вырабатывать тестостерон. Так запускается процесс превращения из мальчика в мужчину. Увеличивается рост, объем мускулатуры, начинается формирование мужской фигуры, появляются волосы на теле и изменяется голос.

На втором этапе (15-18 лет примерно) завершается формирование мужского организма, подростки становятся юношами.

ПРИЗНАКИ ПОТЕРИ ТЕСТОСТЕРОНА

Снижение уровня этого мужского гормона вызывает нарушения в работе множества систем и органов, особенно у мужчин за 50:

* Появляются жалобы на бессонницу, перепады настроения, повышенную раздражительность, снижение концентрации внимания, увеличивается потоотделение. Очень похоже на климакс, только мужской.

* Также могут возникнуть головокружения и головные боли.

* Случаются перепады давления, нарушения сердечного ритма.

* Нарушается мочеиспускание и сексуальная функция. Ухудшается качество спермы, резки снижаются шансы стать отцом.

* Возникает мышечная слабость, появляется быстрая утомляемость.

* Но и превышение нормы тестостерона сказывается на здоровье отрицательно: могут проявиться опухоли яичников или коры надпочечников.

Для коррекции и предотвращения этих неприятных явлений врач-эндокринолог может подобрать препараты тестостерона, но сначала нужно установить его уровень в организме мужчины. Так что, скорее всего, врач направит вас на исследование тестостерона.

КАК УЗНАТЬ УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА

В организме мужчины тестостерон присутствует в нескольких формах, а потому наиболее полную картину даст комплексное исследование тестостерона общего, свободного и биологически активного, плюс уровня SHBG (ГСПГ) – белков, которые доставляют гормон к клеткам и регулируют его уровень.

Анализ на общий тестостерон показывает уровень гормона в целом. Свободный тестостерон составляет 2-3% от общего и рассчитывается по формуле, учитывающей уровень общего тестостерона и SHBG (ГСПГ). Для получения уровня биологически активного тестостерона к свободному прибавляют гормон, связанный с альбумином. В целом эти показатели описывают андрогенный статус мужчины.

Поскольку выработка тестостерона может увеличиться после физических нагрузок и спорта, то их нужно исключить перед сдачей анализа. Нарушения уровня общего тестостерона может указывать на сбои работы яичек, гипофиза или гипоталамуса, на проблемы с надпочечниками, почками и печенью.

В норме у мальчиков 11-14 лет показатель общего тестостерона составляет 0,1-0,4 мкг/л, с 14 до 18 лет – от 1 до 12 мкг/л, с 18 лет до 50 – 2,5-9,5 мкг/л, а после 50 лет снижается до 6,7 мкг/л.

Что делать, если анализы показали повышение или понижение уровня тестостерона? Самое важное – ни в коем случае не заниматься самолечением! Терапевт или эндокринолог назначат дополнительные обследования, чтобы выявить причину нарушений.