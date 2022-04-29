Санкционный бумеранг: Германия пострадает за глупость, Болгария за двуличие, Польша за гонор

Польша будет наказана за гонор Фото: REUTERS

Почему Старый Свет устраивает истерики из-за нежелания получать голубое топливо из России за рубли? Отчего Украина бомбит юг страны, который называет своим? Как изменится вскоре карта мира? И чем вообще это все может закончиться?

На радио «Комсомольская правда» в программе «Утренний Мардан», политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев ответил на вопросы «КП».

ЗА ГАЗ И ЗА ВАС

- Одни европейские страны объявили, что согласны на «путинскую газовую схему», другие как бы отвергли ее...

- Разведем два сюжета. Первое – энергобезопасность Европы. Второе – атлантическое единство. Но это вещи несовместные. И тут каждый выбирает для себя.

- Но есть уникальные примеры.

- Есть. Например, Молдова. Там пытаются сидеть даже не на двух, а на четырех стульях. И с каждого собрать по копеечке. Они молодцы. По высказывания президента Санду по поводу Приднестровья никто ничего не понял, кроме того, что Молдове надо сразу дать газа, денег, квоты на работу и так далее.

- Как западники платят за наш газ?

- Государство может говорить все, что угодно, но платит компания. Германия как бы против того, чтобы платить в рублях, но давайте на корпоративном уровне в эту схему сыграем. Думаю, будут три пострадавших во всей этой борьбе.

- Кто именно?

- Пострадавшая за двуличие – Болгария. За гонор – Польша. За глупость - Германия. Эти три страны, которые в ближайшее время пострадают за свое поведение по отношению к России. Остальные страны, включая Нидерланды, южную Европу, которая ведет «хитрую политику», а также Австрию и Венгрию, найдут способы, чтобы вывернуться из этой ситуации.

- В Вашингтоне потирают руки?

- Вашингтон сам не решил, что дальше делать. И методичку в Брюссель не прислал. На короткий момент возникло ощущение свободы, которую европейские компании и страны могут проявить. Но сейчас коллективный Байден отвиснет, пришлют методичку и мы увидим попытку консолидации позиции Запада.

- Но история с газом ничего с людей не требует, кроме как пройти элементарную процедуру конвертирования?

- Да, чтобы защитить текущий платеж. Не платеж в евро, который можно обнулить одним движением пальца на клавиатуре, а платеж в рублях. Ну, какая наглость же! Несамостоятельность! Это экономическая русофобия. Когда русофобия культурная - запрещают Чехова и Толстого. Есть русофобия политическая. А когда русофобия становится экономической, это уже полная атрофия головного мозга.

Цель американцев - развязать в Европе, а если повезет, то во всей Евразии глобальную гибридную войну Фото: REUTERS

КОГО СДЕРЖИВАЮТ АНГЛОСАКСЫ

- Может, у Европы механистичность веры?

- Для Европы демократия, суверенитет – набор алгоритмов. Они же говорили, что нужны институты. Есть у вас институты? Молодцы. А чего в этих институтах? В Болгарии в институтах заседали воры в законе. Зато демократия. Глобализация – это был дьявол из машины. Что в машине? Никто не знал. Путин одному крупному политическому деятелю Европы задал вопрос: отчитаться-то вы отчитались - а по сути-то чего?

- Англосаксы ни в какие игры играть не намерены, а хотят войны?

- Конечно. Европейцы бежали спринт, британцы бегут на средней дистанции, а американцы хотят бежать марафон. Причем, в другом месте. Цели американцев стратегические. Они где угодно, только не в Европе. Цель американцев - развязать в Европе, а если повезет, то во всей Евразии от Мадрида, даже от Суэца и до Карачи глобальную гибридную войну. В которой США будут иметь функцию не участвующего, но управляющего центра, подкидывающего дровишки, создающего условия для новых пожаров.

- А они сами?

- Они в это время сосредоточатся на сдерживание Китая в Восточной Азии. Приоритет номер два – создание новой империи в большой Америке, включая Карибы.

- Почему вы не включили Индию в этот широкий евразийский горизонт?

- Индию американцы дестабилизировать не будут. Индию американцы будут обхаживать. Без Индии игры по сдерживанию Китая затруднительны. Индия должна быть островком стабильности. Индии будет сделан пас в виде предложения о доминировании, в том числе, военно-политическом доминировании, в Южной Азии.

- Но там есть и другие государства?.

- Шри-Ланка интенсивно сближалась с Китаем и там дефолтик произошел. Есть еще Мальдивские острова, которые мы считаем курортом, а это одна из крупнейших перевалочных баз. Есть Мадагаскар. В Маврикии огромная индийская община.

- Потому Индию американцы продолжат обхаживать?

- И точно не будут дестабилизировать. Там слишком много взрывного материала. А сами выигрывают время. Поколение Блинкена выбрасывается в помойку. Делается ставка на новое поколение. Они будут строить империю – в большой Латинской Америке, с продолжениями. Вплоть до Великобритании, возможно, точно с Гренландией. Это империя, которая будет играть решающую роль в новом глобальном мире

Шри-Ланка интенсивно сближалась с Китаем и там дефолтик произошел Фото: REUTERS

НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК

- А в этом новом миропорядке мы-то где?

- А мы еще не решили. Россия получает роль центра глобально значимого геоэкономического региона. У нас три опорных точки. Точка №1 – это Арктика. Точка №2 – это Черноморье, мы должны вернуть себе статус абсолютно доминирующей силы в Причерноморье. Точка №3– это Прикаспий. Если мы решаем вопрос о нашем доминировании в этих трех точках, наше геоэкономическое и геополитическое будущее обеспечено. Если не решим, Россия будет в кольце фронтов, которые будут поджигать по первому щелчку пальцев.

- Украина должна лишиться региона, который мы называем Новороссией, а дальше нам придется гармонизировать отношения с прикаспийскими государствами?

- Абсолютно. Новороссия киевскому режиму не нужна. Если тебе нужен регион, допустим, Херсон, ты по нему не стреляешь ночью кассетными боеприпасами? А если ты это делаешь, значит, ты показал всем , что тебе этот регион не нужен.

- Без Одессы Украины как государства нет?

- Есть. Гетманщина была без Одессы. Но для этого нужна убедительная, бесспорная военная победа.

Mы должны вернуть себе статус абсолютно доминирующей силы в Причерноморье Фото: REUTERS

- Запад, прежде всего, Британия, будет тут биться до конца?

- Не думаю, что они будут биться за юг, Причерноморье. У них обреченность. Началась уже борьба за пост главы украинского правительства в изгнании. А юг... При серьезном нашем натиске, при нашей демонстрации, что мы не уйдем, не спустим флаг, придем всерьез и надолго, за юг они биться не будут. Он не осознается как критичный. Он осознается, как рубеж сдерживания – не более того. Да, это очень серьезные требования к нам – мы должны показать, что нам этот юг нужен. Что мы готовы его обустроить. Что мы не спустим флаг ни в Николаеве, ни в Одессе, ни в Херсоне, ни в Кривом Роге. А дальше уже дело техники и наших военных. А они неплохо справляются.

- Так о Прикаспии...

- Какая у этих ребят альтернатива? Быть марионетками либо Эрдогана, либо Си Цзиньпиня? У которых никаких равноправных партнеров никогда не было. Как истоически никогда не было равноправных партнеров ни у Турции, ни у Китая. Были только вассалы. И если люди хотят иметь хотя бы минимально равноправные отношения с кем-то, то куда им идти? К нам. С иранцами мы договоримся. Это мощнейшее государство, доказавшее всему миру способность развиваться в сложнейших условиях почти полной международной изоляции.

Этот мир меняется на наших глазах.

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