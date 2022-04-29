Максим Галкин прервал молчание: оскорбленный шоумен обратился к поклонникам после грандиозного скандала

Максим Галкин записал видеообращение к поклонникам после нашумевших заявлений Маргариты Симоньян Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько дней после громких заявлений Маргариты Симонян в прямом эфире телеканала "Россия 1" Максим Галкин хранил молчание. Артист, которого журналистка назвала "геем, женившимся на пожилой женщине ради собственной выгоды", не появлялся в соцсетях, не публиковал ставшие уже привычными видеоприветы из Израиля. Но поклонники дождались: утром пятницы, 29 апреля, шоумен наконец дал о себе знать.

Стоя во дворе частного дома, Максим Галкин обратился к публике с улыбкой на лице, словно ничего не случилось. В кадре артист смеялся и шутил с сыном Гарри, демонстрируя прекрасное настроение. Тем более, повод для радости более, чем весомый: похоже, израильские зрители радушно приняли шоумена на земле обетованной, и его концерты пройдут при полном аншлаге.

- Дорогие друзья! Я смеюсь, потому что меня Гарик смешит за кадром, - объяснил юморист и подтолкнул из кадра появившегося наследника. - Закончились все билеты на заявленные 12 концертов в июне. Я с нетерпением жду нашей встречи. И по вашим многочисленным просьбам мы объявляем еще один дополнительный концерт 17 июня в городе Нес-Циона. Покупайте билеты, буду вас ждать!

Гастрольный тур, за который зрители проголосовали рублем (а точнее, шекелями), Галкин объявил около месяца назад. С тех пор количество концертов увеличилось с восьми до 13-ти. В пересчете на российские деньги, билеты на шоу юмориста стоят от 6000 до 10 000. Гастроли стартуют 3 июня.

Между тем, никакого ответа Маргарите Симоньян поклонники звездного семейства так и не дождались. Похоже, игнорировать оскорбления и не отвечать на домыслы и есть их четкая позиция.

Напомним, несколько дней назад в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сделала резкое заявление в адрес Максима Галкина. По ее словам, шоумен ничего не понимает ни в геополитике, ни вообще в патриотизме, но позволяет себе критиковать спецоперацию на Украине.

- Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека? - обличительно заявила руководитель RT.

После этих слов лишь немногие друзья и коллеги встали на защиту Примадонны и Максима Галкина. Свою поддержку семье публично высказали только Лайма Вайкуле, Игорь Николаев и бывший зять Аллы Борисовны Владимир Пресняков.

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