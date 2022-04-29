США разглядели из космоса: Русские поставили на охрану Черноморского флота боевых дельфинов

Центр подготовки таких афалин существовал в Севастополе давным-давно, с середины 1960-х годов. Создание его было ответом на аналогичные программы в США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экзотичная сенсация! "Россия разместила боевых дельфинов у входа в Севастопольскую бухту!". Об этом пишет американская The Washington Post, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar Technologies. На них видны два загона для дельфинов. Действительно, с обеих сторон входа в бухту. Военные эксперты (из космической разведки) рассказали, что загоны появились там в феврале этого года, примерно во время "вторжения в Украину".

Американцы не были бы американцами, если бы не привязали сей факт к российской военной специальной операции. Ну и заключение: дельфинов можно использовать для противодействия диверсантам, которые могут под водой проникнуть в бухту и повредить корабли Черноморского флота РФ. Можно сделать и другой вывод: Россия готовит "подводных часовых" для охраны своих кораблей, подводных лодок и береговых сооружений от украинских и других диверсионных групп.

Как это часто бывает, западная пресса ломится в открытые двери и раздувает "сенсацию" там, где ее нет.

В том числе и о "двух загонах". Еще в марте 2016 года Минобороны РФ объявило конкурс на закупку 5 дельфинов-афалин. Информация о тендере была размещена на портале госзакупок.

Военное ведомство не разглашало целей закупки. Стоимость одного животного оценивалась министерством в 350 тысяч рублей. Поставка должна была состояться до 1 августа того же года. Как следовало из документов, дельфины (две самки и три самца) будут отправлены в Севастополь. Что и было сделано. Там же еще 6 лет назад и появились те самые два загона, о которых упомянула The Washington Post.

Теперь о самом главном: для чего Черноморскому флоту понадобились дельфины? Которых к тому же часто называют "боевыми". Центр подготовки таких афалин существовал в Севастополе давным-давно, с середины 1960-х годов. Создание его было ответом на аналогичные программы в США.

При СССР афалины охраняли акваторию базы Черноморского флота. Они патрулировали вход в бухту и сообщали о нарушителях оператору берегового пункта. При этом в случае необходимости они могли «самостоятельно уничтожить» нарушителя при помощи намордников с пикой. Их учили прикреплять мины к бортам вражеских кораблей и спасать тонущих моряков.

После распада СССР Центр передали украинским военным. И он стал хиреть. Боевых дельфинов превратили в артистов в местном дельфинарии, - они развлекали зрителей, участвуя в цирковых номерах. И хотя животные добывали их хозяевам немалые деньги, существовали они впроголодь. А некоторых продали в Иран.

После присоединения Крыма к России, Крымский государственный океанариум в Севастополе перешел в подчинение российских военных. Тогдашний глава Севастополя Сергей Меняйло официально сообщил об окончательном переходе океанариума в распоряжение Минобороны России.

И для чего? Экс-командир отряда противодиверсионных сил и средств Черноморского флота Юрий Пляченко тогда утверждал: так как «времена глобальных войн прошли», боевые дельфины больше не будут использоваться для того, чтобы нейтрализовать пловцов-диверсантов. Как говорится, поверим на слово. Ибо понятно, что человек в погонах обязан крепко держать язык за зубами и не сболтнуть лишнего. По словам военного, дельфинов намеревались использовать в поисково-спасательных операциях, а также для исследования трубопроводов и подводных кабелей.

Когда же в прессу просочилась информация, что Черноморский флот проводит в океанариуме учения с участием боевых дельфинов, Минобороны это сразу и категорически опровергло: "Нет никакой необходимости готовить дельфинов в военных целях, так как пункты базирования флота в достаточной степени защищены противодиверсионными силами". Наверное: так и положено отвечать слишком любопытным...

Кстати, американцы до сих пор продолжают дрессировать дельфинов в рамках специальной программы ВМС по использованию морских млекопитающих в военных целях. На службе у Пентагона около 75 животных. Мы хорошо знаем в каких загонах и где они тренируются. Но сенсации из этого не делаем...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У берегов Сочи поселился необычный дельфин с сердцем на коже

Природа удивительным образом постаралась над его окрасом (подробнее)