Алексей Улюкаев выйдет на свободу к Дню Победы

Суд досрочно освободил бывшего министра экономического развития Фото: Евгения ГУСЕВА

Кажется, еще только вчера вся страна обсуждала «корзинку с колбасой», огромную взятку, молодую супругу экс-министра экономики Алексея Улюкаева. Это была одна из самых громких посадок в серии арестов высокопоставленных чиновников.

А меж тем уж минуло 6 лет, ровно 2/3 от отмерянного Алексею Валентиновичу рока. И он выходит на волю…

2 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ И КОРЗИНА С КОЛБАСОЙ

Все, кто когда-либо общался или взаимодействовал с Алексеем Валентиновичем, отмечали, что мужчина он умный и образованный. Не зря все же занимал такие высокие государственные посты — первый зам министра финансов, советник по проведению экономических реформ, министр экономики. С этого поста его и, как говорят в народе, повязали. За вымогание взятки в 2 миллиона долларов у главы компании «Роснефть».

Запись, сделанная оперативниками, тогда просочилась в интернет. И попала на всеобщее обозрение. А там - и саквояж с 2 миллионами долларов, и корзина с колбасой, которая в итоге занимала журналистов в этом деле даже больше, чем деньги.

Потом — арест 15 ноября 2016 (на время всего следствия и суда домашний), сам процесс на котором Улюкаев утверждал, что это все провокация, мол ни о каких долларах он не знал, речь шла только о корзине с колбасой. Но министру, который естественно тут же был отстранен от должности «в связи с утратой доверия», никто не поверил. В результате приговор — 8 лет колонии строгого режима, вступивший в законную силу в апреле 2018-го. И штраф — 130 миллионов рублей.

В ТЮРЬМЕ УЛЮКАЕВ ОКАЗАЛСЯ СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ

Настоящий, а не домашний арест случился для Улюкаева 15 декабря 2017 года в день оглашения его приговора. И как-будто бы даже стал для Алексея Валентиновича неожиданностью. Он пришел на финальное заседание совершенно без вещей. Как обычно пообщался с журналистами о книгах, которые прочел сидя дома, был спокоен и немногословен. И тут бах — в колонию прямо из зала суда. Экс-министру даже стало плоховато, подскочило давление, таблеток с собой не оказалось.

- Я вообще никак не думал, что окажусь сегодня в тюрьме. Это совсем неожиданно как-то для меня, - растерянно ответил правозащитникам из ОНК Улюкаев, когда те его спросили как же так он не подготовился к посадке.

Мыло, зубную щетку, туалетную бумагу и все необходимое на первое время ему выдало государство в лице администрации следственного изолятора. В знаменитой «Матроске» он пробыл в итоге не долго — всего 4 месяца, пока рассматривалась его апелляция. По законам тюремной жизни это прямо совсем мало, потому как некоторые просиживают там года пока суд да дело… А жизнь в СИЗО, пусть даже и образцово-показательном, куда сложнее, чем уже на зоне.

- Алексей Валентинович был в СИЗО очень подавлен, - вспоминает экс-член ОНК Москвы Иван Мельников. - Я несколько раз бывал у него в камере с проверками. Больше всего его беспокоило, когда он может уже увидится с женой. Я объяснял, что уже теперь только на зоне, для сидящих на строгом режиме положено 6 свиданий в год. Передачки — раз в месяц, переписка без ограничения.

ОБРАЗЦОВ-ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ СИЗО №1

Как и положено, из отмерянного Улюкаеву срока в 8 лет, вычли «отсидку» на домашнем аресте. Да, да, эта мера пресечения приравнивается к реальному заключению в СИЗО. Итого вышло на душу экс-министра 6 лети строгого режима.

Этапировали его в зону весной 2018-го. И практически сразу стало известно в какую именно — ИК №1 Тверской области. Опять-таки, образцово-показательную.

- Многие зеки мечтают попасть именно туда, - рассказывал «КП» один из соседей экс-министра по нарам. - Зона эта «красная», то есть полностью контролируется администрацией, нет воровских понятий, нет всего этого тюремного зверства. Но при этом режим и правила соблюдается не то что строго — неукоснительно. Да и контингент сидельцев там особый — не маньяки-убийцы, а люди интеллигентные, в основном по «экономике», ну или по «наркотикам». И еще важный момент — колония не переполнена, более-менее свободно.

Но есть и проблемы — безработица, с которой в свою бытность министра Улюкаев усиленно боролся. На зоне создано не так много рабочих мест , хотя есть целый швейный цех, птицеферма и плодоовощная база.

Настоящий, а не домашний арест случился для Улюкаева 15 декабря 2017 года в день оглашения его приговора. И как-будто бы даже стал для Алексея Валентиновича неожиданностью. Фото: Евгения ГУСЕВА

- За работой и срок мотается быстрее, - объясняет мой собеседник. - Так что это на воле люди все больше хотят отдыхать, а на зоне - хотят работать. Пусть и с мизерной зарплатой в 2 — 3 тысячи. Тут важно, что руки заняты, а значит и в голове нет всяких дурных мыслей.

Но Алексей Валентинович работал, как говорят, библиотекарем. И изредка баловал общественность стихами собственного сочинения. Первое Улюкаев прислал в редакцию агентства «Москва» накануне нового 2020 года.

Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме — винегрет,

Значит, не четверть, и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое — больше его частей),

И теперь по городам и весям

Ходит — не выкинуть слов из песен —

Бессмертный как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу.

Следующее произведение экс-министра было таким:

«От Платонова до Платона,

Потом обратно,

Рассуждения многотомные

Аккуратно

Расставляя на памяти на полках.

Потом обрушить

Человек человеку — волк

Если забыть про душу!

Но зато теперь ясно — вел он себя на зоне хорошо, режим не нарушал, с администрацией колонии не ругался. Потому как за любой промах и взыскание осужденный лишается возможности просить об условно-досрочном.

А еще стало быть, штраф в 130 000 000 рублей экс-министра погасил, без этого так же не возможно просить ни о каком УДО. И вот 27 апреля 2022 года Тверской суд рассмотрел заявления осужденного Улюкаева А.В . об условно-досрочном освобождении . Рассмотрел положительно.

Хотя вину свою чиновник так и не признал, а защитники его все эти годы писали ходатайства и обращения, требуя отменить приговор . Мол, не знал их подзащитный про деньги. Колбаса и вино — да, корзинка эта. А про миллионы — ни, ни.

КОГДА ВЫЙДЕТ НА ВОЛЮ?

Конечно, теперь всех волнует вопрос, когда же Алексей Валентинович «откинется». То есть переводя с тюремного — выйдет на волю. А вот это пока не ясно.

Объясняем:

- Решение суда вступает в законную силу ровно через 10 дней. Но только при условии, что его не обжалует прокуратура, - объясняет Иван Мельников.

- А надзорные органы присутствовали на первом заседании?

- Да, обязательно. Но это не лишает их права обжаловать решение Тверского районного суда. Если они это сделают, то Алексею Валентиновичу придется еще посидеть, пока его заявление не будет рассмотрено повторно уже в суде вышестоящей инстанции. Ну а если все нормально и никаких обжалований не будет, то он может выйти уже к Дню Победы.

«КП» продолжает будет следить за судьбой экс-министра и тем, кто будет его встречать на воле.